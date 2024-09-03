Уютные городки, которым удалось сохранить дух времени, можно найти по всей Европе.

Многих туристов манят старинные города, через архитектуру и традиции которых можно прикоснуться к истории. Особенно концентрация таких городов наблюдается на европейском континенте.

Издание Architectural Digest составило список из семи очаровательных городков Европы, которые будто застыли во времени.

1. Бон, Франция. Известный своим оживленным винным бизнесом, Бон находится примерно в четырех часах езды на поезде от Парижа. Помимо того, что он славится своим самым популярным напитком, этот европейский город часто называют "сказочной деревушкой" благодаря большой коллекции исторических зданий. Самым известным является Hospices de Beaune: сейчас это музей, а изначально это была благотворительная богадельня.

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2. Матера, Италия. Расположенная в регионе Базиликата на юге Италии, Матера наиболее известна своим древним городом Сасси-ди-Матера. Считается, что это одно из первых поселений людей в стране: этот район состоит из пещерных жилищ, вырытых в скалах. Однако в 1950-х годах этот район был эвакуирован, поскольку многие из жилых помещений были небезопасны. Однако усилия итальянского правительства превратили его из района бедности в уникальное туристическое направление. Помимо пещерных домов, город известен своими монастырями и церквями, такими как романский собор Матеры.

3. Бибери, Англия. Во время поездки в Котсуолдс можно посетить множество очаровательных деревень, но Бибери – обязательна для посещения. Всего в нескольких минутах езды от Сайренчестера, который часто называют "столицей Котсуолдса", находится городок из каменных коттеджей, увитых плющом отелей и холмов. Арлингтон-Роу является одной из самых фотографируемых достопримечательностей в деревне: построенные в 1380 году рядные дома изначально строились как склад шерсти, но в 17 веке были превращены в резиденции ткачей.

4. Симиан-ла-Ротонд, Франция. Лавандовые поля окружают Симиан-ла-Ротонд, демонстрируя яркое проявление фиолетовой магии. Построенный на небольшом холме в Альпах Верхнего Прованса, средневековый замок Шато де Симиан-Агу и окружающая его деревня остались практически неизменными с момента их постройки в 12 веке.

5. Кудильеро, Испания. Хотя большая часть экономики Кудильеро основана на туризме, эта историческая рыбацкая вилла не затмевается мегакурортами или сувенирными магазинами. Всего в пяти часах езды от Мадрида деревня сохраняет свою старомодную атмосферу благодаря ряду красочных зданий, окружающих главный порт.

6. Портри, Шотландия. Главный город острова Скай является популярным местом в Шотландском нагорье. Его красочный порт, спроектированный Томасом Телфордом, часто привлекает посетителей. Как и на других шотландских островах, его суровый ландшафт является еще одной заметной достопримечательностью и заслуживает изучения.

7. Клис, Хорватия. Поклонники "Игры престолов" мгуожет подумать, что они смотрят на Миэрин – город, показанный в четвертом сезоне сериала. На самом деле это крепость Клис, которая датируется 5 веком, а ее название произошло от хорватского слова "klisura", что означает крутой утес.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet назвал десять лучших мест в Европе для посещения этой осенью.

Также издание определило семь идеальных мест в Европе для соло-путешественников.

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