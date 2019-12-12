Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на рейсы в три страны

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 12 декабря 2019 года, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2020 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные маршруты в и из Польши, Венгрии и Великобритании при бронировании авиабилетов 12 декабря 2019 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, акция действует 12 декабря 2019 года с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2020 года. Акционная цена применяется только к бронирований через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ и не распространяется на групповые заказы.

Отметим, лоукостер Wizz Air на данный момент среди прочего выполняет рейсы из Киева в семь городов Польши (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин, Познань), а также в венгерскую столицу Будапешт и британскую столицу Лондон.

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Со Львова венгерская авиакомпания летает также в Будапешт и Лондон, и еще в три польских города - Вроцлав, Гданьск и Катовице.

Одессу Wizz Air соединяет с Польшей (Вроцлав, Гданьск и Катовице) и Венгрией (Будапешт), а Харьков - с Польшей (Вроцлав, Гданьск, Катовице и Краков) и Венгрией (Будапешт).

Кроме того, как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с конца марта 2020 года венгерский лоукостер будет летать из Запорожья в польские города Вроцлав, Гданьск и Краков.