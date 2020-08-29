В отпуск по Украине на машине: увлекательный и почти безопасный маршрут из Киева до Яремче

В 2020 году многим туристам, и не только украинским, пришлось отказаться от заграничных отпусков, отдав предпочтение отдыху в своей стране. В случае с Украиной немало потенциальных отпускников были настроены скептически, учитывая пресловутое сочетание «цена/качество», характерное для нашей родины, в купе с не самой лучшей инфраструктурой в глобальном масштабе. Тем не менее, если постараться, в Украине тоже можно отлично отдохнуть. УНИАН.Туризм поделится с вами личным опытом, как мы ездили из Киева в Яремче в украинских Карпатах на машине.

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Как бывалый турист, масштабные отпуска я планирую заранее. А посему еще в январе 2020 года у меня был готов увлекательный двухнедельный маршрут на лето по Европе, включающий пять стран, три из которых я планировала посетить впервые. И если еще в апреле я наивно надеялась, что ему ничего не угрожает, к июню моя уверенность рассеялась. Передо мной стоял выбор: либо до последнего ждать и надеяться, что эти планы реализуются, но в итоге остаться ни с чем, либо начать готовить запасной план, чтобы хоть как-то отдохнуть. Я выбрала второй вариант.

Я сразу отбросила традиционные южные морские направления – что в Украине, что доступные за границей, поскольку я плохо переношу жару, да и вообще не люблю скучный пляжно-отельный отдых. Плюс учитывая то, что правила въезда в разные страны и условия возвращения в Украину сейчас меняются со скоростью света, мне не хотелось рисковать оказаться запертой дома на 14 дней в разгар лета. После некоторых раздумий мой выбор пал на украинские Карпаты, несмотря на то, что я там уже много раз бывала.

Очень кстати моя подруга предложила поехать куда-то в горы вместе. Вскоре наша «туристическая группа» разрослась до четырех человек, а один из участников путешествия и вовсе вызвался везти нас туда на своей машине. И вот, примерно за полтора месяца до поездки, мы начали планировать наш маршрут.

Как выбрать безопасное место для отдыха

В первую очередь мы выбирали основное место отдыха из соображений безопасности и развитости сервиса. Потому, как бы нам не хотелось укрыться от суеты в живописном крохотном карпатском селении, в итоге мы решили остановиться на довольно продвинутом с туристической точки зрения городе Яремче: здесь и заведений питания приличных хватает, и отелей, и прочих туристических благ цивилизации. При этом эпидемиологическая ситуация здесь была сравнительно неплохая. Об особенностях отдыха в Яремче читайте в нашем отдельном материале .

Еще один немаловажный момент – как добраться. Изначально мы планировали ехать поездом до Ивано-Франковска, а оттуда маршруткой или электричкой, поскольку до начала августа пассажирские поезда через Яремче не проходили. Когда же мы решили ехать машиной, наш выбор стал еще более очевиден: наводнения конца июня 2020 года, обрушившиеся на западные регионы Украины, серьезно повредили карпатские дороги, в то время как через Яремче проходит качественная трасса, которая не сильно пострадала из-за паводка.

Как доехать до Яремче на машине из Киева

Финальная подготовка к нашей поездке ознаменовалась ожесточенными спорами по поводу того, когда стоит выезжать из Киева: часть группы хотела выехать как можно раньше, чтоб приехать на место не под вечер и еще что-то успеть, тогда как вторая часть не горела желанием просыпаться слишком рано. В конечном итоге был выбран компромиссный вариант – 6:30 утра.

Мы выезжали рано утром в понедельник, и это было вполне разумное решение – нам удалось избежать пробок на выезде из Киева, характерных для вечера пятницы или выходных, когда жители столицы стремятся вырваться из города.

Изначально навигатор оптимистично показывал нам, что дорога протяженностью примерно 670 километров займет порядка 8-9 часов. Учитывая остановки на кофе/перекусы/отдых и прочие форс-мажоры, мы рассчитывали добраться на место за 10-11 часов. Таким образом, мы надеялись уже к 16:00-17:00 быть в Яремче. Первый отрезок пути до Ровно через Житомир по трассе Е40/М06, а это примерно 330 километров, мы преодолели на удивление быстро и по плану, даже несмотря на небольшую тянучку из-за ремонтных работ на одном участке и «лишний» привал на кофе. Однако дальше что-то пошло не так.

Сначала мы решили свернуть в Таракановский форт, он же Дубенский форт, – архитектурный памятник XIX века неподалеку от села Тараканов Ровенской области в живописной местности над рекой Иквой. На самом деле, мы совершенно об этом не пожалели: таким образом наша монотонная дорога наполнилась первым элементом приключения.

Первый вывод: планируя поездку на машине с большим переездом, постарайтесь разбавить ее остановками возле одной-двух достопримечательностей, которые попадаются вам по пути. Так и отдохнете, и дополнительные эмоции прямо в дороге получите, и не будет чувства, что потеряли целый день отпуска в дороге.

Сам Таракановский форт нас сразу впечатлил, о чем свидетельствует тот факт, что, изначально планируя глянуть на него одним глазком, в итоге мы изучали его со всех сторон около часа. Но одновременно было очень горько осознавать, что столь интересный и атмосферный памятник архитектуры, который при должном содержании мог бы стать отличной туристической локацией, находится в столь запущенном состоянии и, возможно, лет через 10-20 от него совсем немного останется.

Для сравнения, я видела подобные форты в тех же Нидерландах – они там намного лучше сохранились и активно оберегаются. Ведь, по сути, Дубенский форт, как и многие другие исторические локации в Украине, погубили вовсе не войны, а безалаберное отношение властей – сначала советских, потом уже украинских.

К слову, если соберетесь в Дубенский форт, обязательно запаситесь средством от комаров – их там очень много и они очень злые и голодные. Нас попрокусывали даже через одежду.

С новыми эмоциями мы двинулись дальше в путь, однако стоило нам заехать во Львовскую область, как дорога превратилась в «гладильную доску», из-за чего наша скорость существенно замедлилась. Плюс где-то под Бродами мы решили заехать в ничем непримечательное, помимо его названия, небольшое село Берлин. К тому моменту у нас уже набрался целый вагон шуток в духе «когда не пустили в Европу» и «единственный Берлин, который нам светит в этом году». Мы доехали до таблички с названием города, сделали фото и довольные отправились дальше, предвкушая скорую «встречу» с Карпатами.

Но не тут-то было. Как раз перед нами на трассе Киев-Чоп произошла жуткая авария, а потому для начала нам пришлось примерно полчаса простоять в здоровенной пробке, пока там работали специальные службы, а дальше уже все водители, и мы в том числе, перепуганные ехали как можно медленнее и аккуратнее. Здесь мы уже поняли, что к 17:00 точно не прибудем в Яремче.

Второй вывод: отправляясь в поездку на машине, рассчитывайте время с приличным запасом, учитывая все возможные форс-мажоры.

В итоге, проехав по плохим дорогам Львовщины и Ивано-Франковщины, через многочисленные ямы, ремонты и пробки, к 20:00 мы были на месте. Итого, на дорогу ушло примерно 14 часов вместо обещанных 9-10. Особенно дорога тяжело далась нашему добровольцу, вызвавшегося везти нас на машине.

Вывод третий: если едете в отпуск на машине на большое расстояние, все же постарайтесь, чтобы в компании управлять транспортным средством могли хотя бы два человека. Все же больше 10 часов за рулем, хоть и с привалами, тяжеловато для одного человека.

Отдых в Яремче с машиной

Это был мой первый полноценный отдых с машиной, и, стоит отметить, в украинских реалиях собственный транспорт будет очень кстати. Это в Европе ты можешь запросто доехать даже в самый отдаленный населенный пункт на электричке, ну или на автобусе в крайнем случае. И точно в хороших условиях и по расписанию. В Украине же с пригородным общественным транспортом ситуация не из лучших, даже из Киева в соседнюю Житомирщину не так уж легко доехать без собственного транспорта. Не верите? Читайте эпопею о том, как мы ехали из Киева на Коростышевский карьер.

С другой стороны, даже счастливые обладатели машин сетуют, что в Украине, особенно на юге, настолько отвратительные дороги, что даже с собственным авто это путь не из легких, и уж точно не из приятных.

Итак, вернемся в Яремче. Благодаря наличию авто за несколько дней мы, во-первых, успели спокойно съездить на экскурсию к водопаду Гук. Раньше к нему можно было максимально близко подъехать на обычном легковом авто примерно за километр, однако из-за недавних паводков дорогу размыло. А потому сейчас машину приходится оставлять на КПП, где нужно еще заплатить по 30 гривень рекреационного сбора (на Яремчанщине вот уже несколько лет это привычная практика). А потом еще оттуда топать до водопада пешком 5-6 километров.

На самом деле, дорога очень симпатичная и расслабляющая, потому не грех пройтись пешком, таким образом заслужив обед. Если уж совсем хотите экстрима, где-то на середине пути можно свернуть на подъем на гору Хомяк, однако сразу предупредим – это далеко не самый легкий и удобный маршрут.

Ну а самым ленивым туристам предприимчивые местные предлагают тур на джипах-вездеходах до Гука.

Дальше мы заехали в Буковель. Жить там – на любителя: кого-то не устраивают цены, а кого-то – шумная атмосфера курорта. Однако заехать туда на несколько часиков, особенно если вы с машиной, будет отличной идеей.

Если погода позволяет, обязательно искупайтесь в озере Молодости – вода там прозрачная, но довольно холодная. Озеро полностью искусственное, со всех сторон окруженное клубами и «пляжами», где можно просто полежать и заказать коктейли. Вход к озеру платный – цена колеблется в зависимости от локации и какие дополнительные услуги вы берете. По вечерам в здешних клубах устраивают шумные тусовки.

Также летом можно подняться на подъемнике, например, на гору Буковель. Виды оттуда открываются довольно красивые. Вниз спуститься можно также на подъемнике, пешком, на велосипеде или же на своеобразных «санках». Наверху еще есть несколько кафешек, но в момент нашего визита закрывались они довольно рано – около 19:00. Возможно, из-за карантина.

Кроме того, на машине мы легко доехали до входа на гору Хомяк недалеко от Татарова, это около 25 километров. В принципе, Хомяк – оптимальный вариант для похода в горы, чтобы недалеко от Яремче. Но есть нюансы: гора довольно опасна даже в хорошую погоду. О нашем героическом походе на Хомяк можно прочитать в отдельном материале .

В последний день отдыха в Яремче наш «водитель» получил заслуженный день отдыха – мы отправились на арендованном джипе на гору Маковицу с заездом на одноименную полонину, где в летний период года открыта настоящая карпатская сыроварня. Здесь можно зайти на дегустацию, а также купить оригинальные местные овечьи сыры, которые вы не найдете больше нигде. Также здесь есть кафешка, где можно и шашлык поесть, и кофе выпить, и что-то покрепче, а цены очень даже доступные.

Дорога на машине из Яремче в Киев

Если из Киева в Яремче мы решили ехать «одним махом», то обратную дорогу мы решили разбить. По пути мы еще решили заехать в Тернополь на денек, переночевать там и утром отправиться дальше на Киев.

Дорога из Яремче в Тернополь на деле оказалась не такой легкой, как мы думали. Мы бодренько выехали из отеля чуть раньше 10 часов, и хотя расстояние между городами всего 187 километров, вместо обещанных 3 часов в дороге мы провели порядка 5 часов.

Ладно, по пути мы сделали небольшую остановку на кофе и перекус, но это заняло всего минут 20, а потом еще заехали в Бучач к заброшенным руинам Бучачского замка. Собственно, осталось от него совсем немного, и, очевидно, за ним никто особо не следит. А ведь интересная могла б быть локация.

Но это также заняло у нас максимум полчаса. А вот за еще один «лишний» час в дороге мы «благодарим» разбитые дороги Тернопольщины.

Сам Тернополь нас приятно удивил. Особенно понравилась местная набережная и щедрые рестораны. А еще это очень «зеленый» город, с большим количеством парков. Об этом городе, пожалуй, мы расскажем вам чуточку позже.

Впереди нас ждал финальный рывок. Мы выехали из Тернополя на Киев около 10 утра. Мы осознанно выбрали не самый короткий маршрут. Быстрее всего можно было доехать через трассы Р32 и Е40 в направлении Житомира, этот маршрут растянулся бы на 420 километров, а карты обещают около 6 часов в пути. Но наш «водитель» экспертно заявил, что дорога до Житомира там не очень. Кроме того, мы хотели по пути еще посетить парочку локаций, растянув наш маршрут примерно до 490 километров. Благо, на Тернопольщине хватает замков , достойных внимания.

В итоге мы решили ехать из Тернополя в направлении Збаража, чтобы заглянуть в здешний Збаражский замок. В последние годы он поддерживается в довольно хорошем состоянии, внутри есть музей и временные выставки, а вокруг – уютный парк. Здесь мы провели около часа. Чем-то напоминает замки в Мукачево или Ужгороде.

Дальше мы решили двинуться в направлении Кременца, где находятся руины Кременецкого замка. В отличии от его «брата» в Бучаче, здешний замок признан заповедником и поддерживается в более-менее приличном состоянии, хотя от него тоже остались лишь руины. На входе даже символическую сумму за билет берут, можно также заказать экскурсию.

Бонусом с горы открывается прекрасный вид на весь Кременец, известный как город церквей. Их здесь правда очень много.

И сейчас самое время поделиться с читателем нашим горьким опытом поисков еды. Изначально мы надеялись наведаться на заправку за перекусом на маршруте от Збаража до Кременца, но в итоге нам ничего приличного так и не попалось. А ведь пока мы доехали до Кременца, мы уже были очень голодны и критически нуждались в кофе. Уже на руинах замка мы увидели другого туриста, у которого был в руках стаканчик с кофе с заправки: он нас обрадовал, что более-менее приличная заправка будет на выезде из Кременца.

Четвертый вывод: постарайтесь наметить на карте точки, где вы хотите делать привал на кофе-перекус. Все же есть в каком-то непонятном придорожном кафе занятие рискованное.

Итак, от Кременца до Киева через Ровно нам предстояло ехать еще примерно 410 километров, на дорогу у нас ушло порядка 6 часов. Уже от Ровного дорога стала гладкой, на пути появились приличные заправки с полноценными кафе. А поскольку мы ехали в субботу – пробок на въезде в Киев практически не было.

Пятый вывод: в украинских реалиях машина – скорее друг туриста, хотя наши родные дороги много где все еще обещают желать лучшего. С другой стороны, машина позволяет вам заехать на многие локации, куда пока что общественным транспортом доехать практически невозможно. При этом если из окна автомобиля вы вдруг увидите интересную локацию, ни что вам не помешает остановиться и рассмотреть ее. Кроме того, в условиях 2020 года все же безопаснее ехать в машине со «своими», чем с незнакомцами в поезде или автобусе.

Марина Григоренко

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