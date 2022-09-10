Адский опыт: что стоит знать о пересечении украинско-венгерской границы на поезде

Железнодорожный пограничный пункт пропуска "Чоп – Захонь" на границе Закарпатской области с Венгрией является одним из популярных путей, по которым украинцы отправляются в Европу в эвакуацию или возвращаются домой. Впрочем, этот способ пересечения границы таит немало неприятных сюрпризов. Каких именно, читайте в материале УНИАН.Туризм.

Пересечение границы по железной дороге сейчас считается одним из наиболее удобных для украинцев, в условиях отсутствия авиационного сообщения. Ведь в отличие от автомобильного транспорта, где порой наблюдаются немалые очереди, на железнодорожных пунктах пропуска задержки бывают гораздо реже.

В целом большинство украинцев выбирают вариант пересечения границы поездом через границу с Польшей. Здесь все просто – и поездов гораздо больше, и купить билеты можно онлайн на сайте "Укрзализныци". При этом выходить из поезда на время пересечения границы никому не нужно – все происходит довольно быстро, особенно если речь идет о поездах до Пшемышля, где пограничный контроль вообще происходит уже на польской территории в здании вокзала. Подробнее об этом пересадочном узле можно почитать в нашем отдельном материале.

Также сейчас украинцы могут выезжать в Европу через другие соседние государства – Молдову, Румынию, Словакию и Венгрию. Впрочем, с железнодорожным сообщением здесь все гораздо хуже, чем в случае с Польшей (подробнее о том, какие зарубежные поезда сейчас курсируют в Украину, можно узнать по ссылке). Фактически, полноценное железнодорожное сообщение сейчас Украина, кроме Польши, имеет только с Венгрией, однако и там есть несколько нюансов.

Какие поезда ходят между Украиной и Венгрией

Украину с Венгрией сейчас соединяют такие железнодорожные маршруты:

экспресс №33/34 "Мукачево – Будапешт-Ньюгати" (ежедневно в 14:10 и 18:15 по киевскому времени)

(ежедневно в 14:10 и 18:15 по киевскому времени) электричка "Чоп – Захонь" (шесть пар электричек в течение дня)

(шесть пар электричек в течение дня) ночной поезд №749 "Киев – Вена" (ежедневный поезд)

В целом, не скажу по поводу других поездов, но вагоны в поезде №33/34 "Мукачево – Будапешт-Ньюгати" довольно чистые и новые, поэтому здесь жаловаться не на что. Единственное, что иногда, особенно в более дешевых вагонах, вам могут попасться специфические попутчики, так что за своими вещами лучше смотреть внимательно.

Как приобрести билеты

С первыми проблемами вы столкнетесь на стадии приобретения билетов.

Так, на поезд "Мукачево – Будапешт-Ньюгати" на весь маршрут билеты можно приобрести исключительно в кассах, да еще только на станциях отправления на территории Венгрии или в Мукачево. Онлайн билеты можно купить только на сайте венгерских железных дорог и только на отрезок маршрута "Чоп – Будапешт", а проездной на остальной маршрут все равно придется покупать в кассе.

Так же, на электрички билеты можно приобрести только на станции в самом Чопе или на венгерской стороне при возвращении домой. На поезд "Киев – Вена" билеты тоже продаются только в кассах.

Совет: на венгерских железных дорогах билеты дорожают по мере приближения даты поездки. К примеру, билеты от Чопа до Будапешта в день поездки на сайте стоят около 22 евро, тогда как за несколько дней – уже около 16 евро.

Особенности прохождения границы в пункте пропуска "Чоп – Захонь"

До начала полномасштабной войны, когда за два часа украинцы могли попасть самолетом в Европу, железнодорожное межгосударственное движение волновало в основном жителей приграничных областей или тех, кто по каким-то причинам не хочет пользоваться авиатранспортом. Впрочем, сейчас такой способ попасть в Европу стал актуален для многих украинцев, и для кого это был совсем новый опыт. Я не была исключением. Впрочем, если опыт с польско-украинской железнодорожной границей меня вполне устроил, венгерский маршрут оказался для меня гораздо более травматичным.

На самом деле, мне нужно было попасть в Румынию, однако поскольку туда сейчас поезда из Украины не ходят, а об имеющихся электричках из Черновцов найти информацию на просторах интернета довольно сложно, я решила добираться до конечного пункта назначения через венгерский Дебрецен (поезд "Мукачево – Будапешт" через него проходит). В конце концов, спланированный таким образом маршрут из Львовской области оказался быстрее и дешевле, чем добираться сначала до Черновцов автобусами, а там как-то "на собаках" в Румынию.

Итак, первый сюрприз, который ждал меня на маршруте – путаница со временем на сайте венгерских железных дорог: почему-то они указывают время отправления из украинского Чопа по своему времени, а это час разницы. Так же они указывают прибытие поезда из Венгрии в Чоп по венгерскому времени. Мелочь, но кому-то этот час может быть очень важен для остальной логистики.

Совет: внимательно проверяйте время.

Далее меня ждал еще один сюрприз, который заставил изрядно понервничать. Уже ожидая посадки на поезд я узнала, что по факту, если садиться на поезд в Чопе – то это будет не прямой рейс, а с пересадкой.

Поэтому сначала вам придется пройти украинский пограничный контроль в помещении железнодорожного вокзала Чопа. Причем может случиться так, как было в нашем случае, что поезд будут подавать с опозданием, а потому вам придется мариноваться в довольно тесном помещении вокзала без всякого доступа свежего воздуха. Летом это было очень сомнительное удовольствие.

Далее вам придется быстренько загрузиться в простенькую электричку "Чоп – Захонь", потом выйти из нее в Захони после проверки ваших документов и вещей венгерскими пограничниками и таможенниками, и только потом пересесть в другой вагон в этом же поезде, когда там закончат проверку пассажиров, которые едут из Мукавечо – да, в этом случае из вагона выходить не нужно.

В конце-концов, все прошло благополучно, но вся эта толкотня и возня в перемешку с волнениями, что не успеете на пересадку, все же подпортили впечатление от поездки. Особенно это хлопотно людям, которые едут с тяжелыми вещами, а таких сейчас немало.

Совет: покупайте билет на рейс из/до Мукачево. Да, это тоже немного нервно, ведь не все могут купить билет таким образом заранее и есть риск, что в день отправки в продаже не останется билетов, но так точно будет удобнее.

В таком случае есть еще одна маленькая хитрость, к которой я прибегла возвращаясь в Украину тем же маршрутом. Дело в том, что у меня уже был ранее приобретен билет от Дебрецена до Чопа, однако мне нужно было еще как-то доехать из Чопа до Мукачево, чтобы сесть на поезд до Киева. Эта перспектива меня совсем не радовала, ведь, прогуливаясь по Чопу в ожидании рейса в Венгрию, я решила выяснить, как мне попасть в Мукачево.

Тогда я уже знала, что на самом деле конечной станцией моего поезда было Мукачево, впрочем, билеты на него нельзя было купить онлайн, только до Чопа. Также я спросила о возможности купить билет на этот поезд в Чопе, но там меня огорчили известием, что у них этот билет нельзя купить – только на венгерском вокзале в кассе. Потому более очевидным был вариант ехать с еще одной пересадкой.

За день между Чопом и Мукачево проходят несколько поездов и электричек, впрочем, удобных на послеобеденное время, чтобы успеть на поезд до Киева, не было.

Также я увидела маршрутки из Чопа в Мукачево возле железнодорожного вокзала, но там меня тоже ждала очень странная весть, логику которой я так и не смогла понять – по субботам (именно в этот день я возвращалась домой) между городами почти не ходят маршрутки, лишь пара за день, потому что у них выходной – в остальные дни маршрутки ездят каждые 20 минут.

Итак, возвращаясь домой, я приняла твердое решение – попробовать доехать поездом №34 из Дебрецена прямо до Мукачево, докупив билет на маршрут из Захони до Мукачево в венгерской кассе. К счастью, мне удалось это сделать без проблем за час до отправления поезда на вокзале Дебрецена, приехав из Румынии на другом поезде и ожидая пересадку. Раскусив суть моей манипуляции с билетами, тетушка в международной кассе Дебрецена лишь сострадательно улыбнулась и беспомощно повела плечами: очевидно, я была далеко не первая с такой просьбой.

Совет: если выберете такой способ, имея на руках два билета, важно сразу сесть в правильный вагон. Дело в том, что в составе поезда №34 есть несколько вагонов сообщением "Будапешт-Ньюгати – Мукачево", а несколько – "Будапешт-Ньюгати – Захонь". Чтобы не выходить из вагона в Захони и проходить пограничный контроль прямо в вагоне, вам нужно сразу сесть в тот, что до Мукачево. Да, маршрут будет довольно длительный по времени, хотя на деле короткий по расстоянию, придется долго сидеть в вагоне на границе, но по крайней мере не придется бегать туда-сюда с вещами.

Где поесть и чем заняться в Чопе

Если вдруг вам придется на пару часов задержаться в Чопе, то стоит понимать, что это очень маленький городок, в котором фактически нечем заняться. Вариантов, где поесть, в городе тоже немного, но, в принципе, возле вокзала, здесь же центр города, есть несколько вариантов – от кофейни до кафе с вполне приличным меню. Только стоит учитывать, что не всюду можно рассчитаться картой (к счастью, у вокзала есть банкомат).

Совет: чтобы не прогадать с заведением, можно поискать место с помощью Гугл-карт, ориентируясь на отзывы и рейтинги – чаще всего они правдивы. Ну и, конечно, смотрите, куда направляется больше всего местных служащих.

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В целом, мой опыт пересечения границы через пункт пропуска "Чоп – Захонь" хочется описать словами "никогда снова". Да, люди, которые пересекают границу между Украиной и Венгрией довольно часто, к этому уже привыкли, просчитали лучшие пути и не жалуются, ну, почти... Я же, если мне еще придется ехать в Европу при отсутствии авиатранспорта по железной дороге, лучше поеду через польскую границу, ну или ночным поездом "Киев – Вена", чтобы не приходилось выходить на границе или переживать, что перед отправкой на вокзале мне не хватит билетов. Хотя стоит понимать, что в ночных поездах и цены выше.

Марина Григоренко