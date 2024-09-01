Переезд за границу в "дешевую" страну после выхода на пенсию является достаточно распространенным явлением среди жителей развитых стран. Это неплохой вариант, который позволяет культурно и эмоционально обогатиться, а также сэкономить на повседневных расходах.
Среди украинцев подобное явление пока не приобрело большой популярности, поскольку Украина сама относится к категории "дешевых стран", если сравнивать с остальной Европой. К сожалению, пенсии у подавляющего большинства украинцев тоже "дешевые". Однако, даже средней украинской пенсии может хватить, чтобы пожить год, два или три в некоторых теплых странах, если добавить к самой пенсии еще и доходы от сдачи в аренду своей квартиры в Киеве, Одессе или Львове.
Итак, вот несколько стран, где жизнь может быть даже дешевле, чем в Украине, если выбирать для проживания небольшие городки, желательно в стороне от популярных туристических районов.
- Малайзия: современная жизнь с культурным богатством
- Таиланд: доступный тропический рай
- Колумбия: Весенний климат круглый год
- Вьетнам: недорогая жизнь в живописных окрестностях
- Эквадор: разнообразные ландшафты по выгодным ценам
- Мексика: теплая погода и богатая культура
- Панама: визы для пенсионеров в тропической местности
- Болгария: восточноевропейская жемчужина с четырьмя временами года
- Черногория: перспективное направление с прибрежной красотой
Малайзия: современная жизнь с культурным богатством
Малайзия предлагает пенсионерам уникальное сочетание современных удобств и богатого культурного опыта. Разнообразное население страны формирует пестрый социокультурный пейзаж и широкое пространство развлечений для гурманов.
Система здравоохранения Малайзии является превосходной и доступной, многие врачи прошли обучение в западных странах. Тропический климат позволяет проводить активный отдых в течение всего года, а стратегическое расположение страны делает ее идеальной базой для изучения Юго-Восточной Азии.
Таиланд: доступный тропический рай
Известный как "Страна улыбок", Таиланд продолжает оставаться популярным выбором для пенсионеров, которые ищут экзотическое и доступное место. Такие города, как Чиангмай на севере и Хуахин на побережье, предлагают различные впечатления.
Страна предлагает тропический климат, великолепные пляжи и пышные горы.
Система здравоохранения Таиланда известна своим качеством и доступностью. Многие больницы предлагают услуги мирового класса за небольшие деньги по сравнению с западными странам.
Колумбия: Весенний климат круглый год
Колумбия стала привлекательным и безопасным местом для выхода на пенсию, особенно в таких городах, как Медельин. За последние годы страна добилась значительных успехов в улучшении безопасности и инфраструктуры.
Во многих колумбийских городах, в том числе в Медельине, круглый год царит весенний климат, что избавляет от необходимости в отоплении или кондиционировании.
Колумбия предлагает современную инфраструктуру и высококачественные медицинские учреждения, особенно в крупных городах. Разнообразный ландшафт страны включает все, начиная от карибских пляжей и заканчивая Андскими горами, что обеспечивает множество возможностей для активного отдыха.
Вьетнам: недорогая жизнь в живописных окрестностях
Вьетнам, в частности такие города, как Хойан, предлагают пенсионерам доступную стоимость жизни и богатый культурный опыт. Страна может похвастаться прекрасными ландшафтами, от нетронутых пляжей до пышных гор. Вьетнамская кухня славится своей свежестью и вкусом, а местные рынки предлагают большое количество свежих продуктов по доступной цене.
Хотя здравоохранение во Вьетнаме все еще развивается, крупные города предлагают улучшенные медицинские учреждения, и многие экспаты предпочитают сочетать местное лечение с медицинским туризмом в соседние страны для более сложных процедур.
Эквадор: разнообразные ландшафты по выгодным ценам
Эквадор известен своей низкой стоимостью жизни и невероятно разнообразными ландшафтами. Такие города, как Куэнка, стали популярными среди пенсионеров благодаря своему колониальному шарму и умеренному климату.
Эквадор предлагает доступ к горам и пляжам, часто в пределах нескольких часов езды друг от друга. В последние годы система здравоохранения страны значительно улучшилась, и многие врачи проходят обучение в США и Европе.
Мексика: теплая погода и богатая культура
Мексика является хорошим выбором из-за ее теплого климата и доступной стоимости жизни. Среди популярных мест выхода на пенсию - озеро Чапала, Сан-Мигель-де-Альенде и различные прибрежные города.
Страна предлагает богатую культуру, прекрасную колониальную архитектуру и потрясающие пляжи.
Система здравоохранения Мексики включает как государственные, так и частные варианты, многие частные больницы предлагают высококачественное лечение по доступным ценам.
Панама: визы для пенсионеров в тропической местности
Панама предлагает пенсионерам сочетание современных удобств и природной красоты.
Страна может похвастаться хорошими возможностями здравоохранения, особенно в Панама-Сити, где многие больницы связаны с учреждениями США. Стратегическое расположение Панамы также делает ее отличной базой для изучения Центральной и Южной Америки.
Болгария: восточноевропейская жемчужина с четырьмя временами года
Болгария является членом ЕС, что делает ее самым безопасным вариантом из всех. Вместе с тем, стоимость жизни здесь не намного выше, чем в Украине. Выбирая маленький городок, или село, вы сможете чувствовать себя комфортно в финансовом плане, даже без тысячи долларов в кармане в месяц.
Болгария имеет похожий на украинский, но заметно теплее климат с четырьмя выразительными временами года. Природа здесь радует и черноморскими пляжами, и лыжными курортами в горах. Болгарские города сочетают древнюю историю с современным развитием, создавая интересный фон для отдыха.
Хотя здравоохранение в Болгарии может быть не на уровне Западной Европы, оно точно не хуже, чем в Украине.
Черногория: перспективное направление с прибрежной красотой
Черногория - это новое направление для отдыха на пенсии с прекрасными прибрежными и горными пейзажами. Стоимость жизни очень доступна, если опять же избегать популярных туристических районов.
Страна предлагает средиземноморский климат вдоль побережья и более континентальный климат в горных регионах, что обеспечивает различные возможности для различных предпочтений. Потрясающее побережье и исторические города Черногории предлагают спокойный образ жизни для пенсионеров.
Хотя система здравоохранения Черногории все еще развивается, страна работает над ее совершенствованием, и многие экспаты сочетают местное лечение с медицинским туризмом в соседние страны для более специализированного лечения.
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