Конечно, Украина будет лучшим вариантом, когда закончится война, но всегда хорошо иметь возможность пожить год или два за границей.

Переезд за границу в "дешевую" страну после выхода на пенсию является достаточно распространенным явлением среди жителей развитых стран. Это неплохой вариант, который позволяет культурно и эмоционально обогатиться, а также сэкономить на повседневных расходах.

Среди украинцев подобное явление пока не приобрело большой популярности, поскольку Украина сама относится к категории "дешевых стран", если сравнивать с остальной Европой. К сожалению, пенсии у подавляющего большинства украинцев тоже "дешевые". Однако, даже средней украинской пенсии может хватить, чтобы пожить год, два или три в некоторых теплых странах, если добавить к самой пенсии еще и доходы от сдачи в аренду своей квартиры в Киеве, Одессе или Львове.

Итак, вот несколько стран, где жизнь может быть даже дешевле, чем в Украине, если выбирать для проживания небольшие городки, желательно в стороне от популярных туристических районов.

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Малайзия: современная жизнь с культурным богатством

Малайзия предлагает пенсионерам уникальное сочетание современных удобств и богатого культурного опыта. Разнообразное население страны формирует пестрый социокультурный пейзаж и широкое пространство развлечений для гурманов.

Система здравоохранения Малайзии является превосходной и доступной, многие врачи прошли обучение в западных странах. Тропический климат позволяет проводить активный отдых в течение всего года, а стратегическое расположение страны делает ее идеальной базой для изучения Юго-Восточной Азии.

Таиланд: доступный тропический рай

Известный как "Страна улыбок", Таиланд продолжает оставаться популярным выбором для пенсионеров, которые ищут экзотическое и доступное место. Такие города, как Чиангмай на севере и Хуахин на побережье, предлагают различные впечатления.

Страна предлагает тропический климат, великолепные пляжи и пышные горы.

Система здравоохранения Таиланда известна своим качеством и доступностью. Многие больницы предлагают услуги мирового класса за небольшие деньги по сравнению с западными странам.

Колумбия: Весенний климат круглый год

Колумбия стала привлекательным и безопасным местом для выхода на пенсию, особенно в таких городах, как Медельин. За последние годы страна добилась значительных успехов в улучшении безопасности и инфраструктуры.

Во многих колумбийских городах, в том числе в Медельине, круглый год царит весенний климат, что избавляет от необходимости в отоплении или кондиционировании.

Колумбия предлагает современную инфраструктуру и высококачественные медицинские учреждения, особенно в крупных городах. Разнообразный ландшафт страны включает все, начиная от карибских пляжей и заканчивая Андскими горами, что обеспечивает множество возможностей для активного отдыха.

Вьетнам: недорогая жизнь в живописных окрестностях

Вьетнам, в частности такие города, как Хойан, предлагают пенсионерам доступную стоимость жизни и богатый культурный опыт. Страна может похвастаться прекрасными ландшафтами, от нетронутых пляжей до пышных гор. Вьетнамская кухня славится своей свежестью и вкусом, а местные рынки предлагают большое количество свежих продуктов по доступной цене.

Хотя здравоохранение во Вьетнаме все еще развивается, крупные города предлагают улучшенные медицинские учреждения, и многие экспаты предпочитают сочетать местное лечение с медицинским туризмом в соседние страны для более сложных процедур.

Эквадор: разнообразные ландшафты по выгодным ценам

Эквадор известен своей низкой стоимостью жизни и невероятно разнообразными ландшафтами. Такие города, как Куэнка, стали популярными среди пенсионеров благодаря своему колониальному шарму и умеренному климату.

Эквадор предлагает доступ к горам и пляжам, часто в пределах нескольких часов езды друг от друга. В последние годы система здравоохранения страны значительно улучшилась, и многие врачи проходят обучение в США и Европе.

Мексика: теплая погода и богатая культура

Мексика является хорошим выбором из-за ее теплого климата и доступной стоимости жизни. Среди популярных мест выхода на пенсию - озеро Чапала, Сан-Мигель-де-Альенде и различные прибрежные города.

Страна предлагает богатую культуру, прекрасную колониальную архитектуру и потрясающие пляжи.

Система здравоохранения Мексики включает как государственные, так и частные варианты, многие частные больницы предлагают высококачественное лечение по доступным ценам.

Панама: визы для пенсионеров в тропической местности

Панама предлагает пенсионерам сочетание современных удобств и природной красоты.

Страна может похвастаться хорошими возможностями здравоохранения, особенно в Панама-Сити, где многие больницы связаны с учреждениями США. Стратегическое расположение Панамы также делает ее отличной базой для изучения Центральной и Южной Америки.

Болгария: восточноевропейская жемчужина с четырьмя временами года

Болгария является членом ЕС, что делает ее самым безопасным вариантом из всех. Вместе с тем, стоимость жизни здесь не намного выше, чем в Украине. Выбирая маленький городок, или село, вы сможете чувствовать себя комфортно в финансовом плане, даже без тысячи долларов в кармане в месяц.

Болгария имеет похожий на украинский, но заметно теплее климат с четырьмя выразительными временами года. Природа здесь радует и черноморскими пляжами, и лыжными курортами в горах. Болгарские города сочетают древнюю историю с современным развитием, создавая интересный фон для отдыха.

Хотя здравоохранение в Болгарии может быть не на уровне Западной Европы, оно точно не хуже, чем в Украине.

Черногория: перспективное направление с прибрежной красотой

Черногория - это новое направление для отдыха на пенсии с прекрасными прибрежными и горными пейзажами. Стоимость жизни очень доступна, если опять же избегать популярных туристических районов.

Страна предлагает средиземноморский климат вдоль побережья и более континентальный климат в горных регионах, что обеспечивает различные возможности для различных предпочтений. Потрясающее побережье и исторические города Черногории предлагают спокойный образ жизни для пенсионеров.

Хотя система здравоохранения Черногории все еще развивается, страна работает над ее совершенствованием, и многие экспаты сочетают местное лечение с медицинским туризмом в соседние страны для более специализированного лечения.

Другие интересные направления для туризма или переезда

Как писал УНИАН, крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, попросило тревел-экспертов поделиться своими рекомендациями о лучших местах для солотуризма в Европе. Вот места, которые они указали.

Также мы рассказывали о лучших регионах Европы для любителей игристых вин. Кроме таких признанных винных центров, как Франция и Италия, в подборку попали и более неожиданные страны.

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