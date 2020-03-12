Туризм в условиях коронавируса: есть ли шансы на отпуск в обозримом будущем

Несмотря на то, что новый тип вируса, который быстро окрестили смертельным, вспыхнул в Китае еще в декабре 2019 года, до недавнего времени он не останавливал украинцев на пути к долгожданному отпуску за границей. С одной стороны, ни авиакомпании, ни туроператоры не спешили компенсировать туристам стоимость билетов/путевок в случае отмены поездки из-за страха коронавируса, даже в случае с Италией, уверяя, что им там ничего не грозит при соблюдении мер безопасности. С другой стороны, и украинский МИД не торопился раздавать строгие рекомендации не посещать страны, где был замечен коронавирус, не считая, пожалуй, самых пострадавших. Да и тот факт, что в самой Украине (за исключением истории с эвакуацией наших сограждан из Китая) ситуация с этим заболеванием оставалась спокойной, немного притуплял бдительность наших сограждан. Словом, украинский турист чувствовал себя в относительной безопасности (и не хотел потерять деньги, которые, возможно, собирались на поездку весь год), а потому активно путешествовал вплоть до мартовских праздников.

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Тем не менее, в начале марта 2020 года начали появляться тревожные звоночки. Авиакомпании, теперь уже и украинские, начали постепенно отменять свои рейсы из Украины, причем не только в Италию, предлагая вернуть или перебронировать билеты. Вскоре под угрозой оказались авиаперелеты в Германию, Францию и другие популярные среди наших путешественников страны. МИД в свою очередь начал постепенно расширять географию нерекомендованных для отдыха направлений, включив туда в том числе мегапопулярные Египет и Таиланд. При этом прибывающих на родину украинцев в аэропортах начали активнее проверять на признаки болезни, попутно раздавая рекомендации обращаться к врачам в случае появления малейших симптомов или же и вовсе добровольно отправляться на самоизоляцию на две недели.

Все это постепенно начало наталкивать украинцев на мысли о том, что с отдыхом за границей лучше повременить. Ведь даже если в самих странах, где коронавирус уже есть, но ситуация не критичная, и можно себя уберечь – просто нужно следить за гигиеной и не посещать места массовых скоплений людей, но добраться-то до них каким-то образом надо. Ведь аэропорты, через которые за день проходит огромное количество людей, являются едва ли не самым благоприятным местом для распространения вируса.

Конечно, как вариант, можно заменить дорогу за границу наземным транспортом, в идеале – собственная машина, чтобы максимально избежать контакта с другими людьми. Однако учитывая тот факт, что с 12 марта Украина существенно сокращает количество пропускных пунктов на границе, стоит быть готовым к тому, что в очереди на пограничном контроле придется простоять намного дольше, чем обычно.

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Многие украинцы успокаивали себя тем, что можно ж будет на те же Пасху или «майские» отправиться путешествовать по Украине. Однако уже 11 марта сначала киевские власти, а потом и Кабинет министров Украины объявили о карантинных мероприятиях на столичном и общенациональном уровнях, призванные предотвратить распространения коронавируса, так сказать, до того, как он доберется до нашей страны в полной мере. В том числе эти меры предусматривают ограничение на проведение массовых мероприятий. На этой волне, вероятнее всего, будут отменяться фестивали-концерты, ради которых по стране путешествуют многие украинцы, а также сократится количество групповых экскурсий (к слову, уже есть случаи отказов от таких поездок по Украине).

Кроме того, вероятнее всего, многие будут побаиваться ехать в поездах, боясь заразиться. То есть, хотя президент Украины Владимир Зеленский и призывал украинцев воспользоваться ситуацией и заменить отдых за границей поездками по Украине, не исключено, что и от этого на волне всеобщего карантина украинцы могут отказаться.

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И еще один момент. Не секрет, что многие жители западных регионов Украины активно работают за границей, в том числе и в Италии, а к Пасхе они активно возвращаются домой. Этот момент может окончательно добить туристическую отрасль этих областей (для которых и зимний турсезон из-за отсутствия снега оказался провальным), ведь часть путешественников могут побояться ехать отдыхать туда, где вероятно большое количество только что вернувшихся из Европы людей.

Разумеется, все вышеперечисленные меры вводятся временно. Однако учитывая то, что на данный момент никто не берется прогнозировать, какой будет ситуация с коронавирусом через 2-3 месяца, многие туристы не спешат строить масштабные планы на летний отдых. А потому выкручиваться придется с помощью максимально неконтактных с большими скоплениями народа видов отдыха, внезапная отмена которых не грозит серьезными финансовыми потерями.

Так есть ли у украинцев шансы на путешествия в условиях коронавируса? Конечно, есть, но нужно понимать, что придется учесть ряд дополнительных моментов, при этом не вдаваясь в излишнюю панику.

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Во-первых, поезда и автобусы в Украине никто отменять пока не собирается. В Мининфраструктуры отмечают, что в первую очередь они нацелены на контроль пассажиропотока из-за границы, чтобы предотвратить вторжения коронавируса в нашу страну. А вот в случае с внутренними перевозками ведомство намерено просто усилить меры по дезинфекции, надеясь на сознательность украинцев, что они не будут садиться в поезд или автобус больными.

Если вы все же боитесь ехать автобусом или поездом, можете путешествовать на машине. Если речь идет о внутренних поездках по Украине, то у вас вообще не будет каких-либо преград. Элементарно можно выехать на выходные в другой город или загородный коттедж, чтобы сменить обстановку. А когда потеплеет – вообще можно жить в палатке.

Во-вторых, просто сократите до минимума контакты с внешним миром – не ходите по переполненным заведениям, а питайтесь в номере или на природе едой из супермаркета или по доставке. Откажитесь от массовых мероприятий и посещения самых популярных туристических достопримечательностей. Если все же пойдете туда – старайтесь не приближаться в плотную к незнакомым людям. И, разумеется, соблюдайте правила гигиены – мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, не трогайте лицо лишний раз.

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Во-третьих, выберете отдых поближе к природе – походы в горы или в лес. В последние годы «зеленый туризм» стал настоящим трендом, и сейчас как раз образовались все шансы для его дальнейшего расцвета в Украине.

Ну а если уж совсем боитесь выбираться из дома, можно заняться виртуальным туризмом. В век развития Интернета огромное количество популярных мировых достопримечательностей – музеи, замки, дворцы, а то и целые города – предлагают виртуальные экскурсии. Например, можно «посетить» Лувр в Париже, историко-археологический Британский музей или погулять по Стамбулу, Берлину или какому-либо другому городу.

К слову, в Украине тоже есть где погулять виртуально. Например, в 2019 году заработал сайт «Киевщина туристическая», где можно пройтись по целому ряду туристических достопримечательностей области, включая Чернобыльскую зону. Также можно побродить по деревянным церквям карпатского региона Украины. Словом, вариантов много, еще и культурное развитие получите.

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И, конечно же, не забывайте читать гиды на УНИАН.Туризм. Мы продолжим рассказывать вам о разных интересных точках мира, и когда ситуация с коронавирусом наладится (а это рано или поздно произойдет), вы преисполненные вдохновением и жаждой путешествий сможете отправиться дальше познавать мир!

Марина Григоренко

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