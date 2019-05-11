Вино, купальни и The Beatles: путешествие в средневековый венгерский городок Эгер на машине

В Эгер на машине

Эгер – курортный городок на севере Венгрии с населением около 60 тысяч человек, расположенный в 140 км от Будапешта и 210 км от украинского пограничного пункта Берегово.

Мы решили поехать в Венгрию на автомобиле. Поскольку это позволяет свободно строить свой маршрут, по пути в Будапешт мы запланировали заехать в городок Эгер. Нас в машине было четверо, так что расходы на горючее мы поделили.

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От Киева в Эгер – 1034 км, а это примерно 13 часов в пути и 1600 грн на заправку автомобиля. До Будапешта еще 140 км. В целом, на дорогу туда-обратно мы потратили около 4000 грн. Если поделить это на четверых, получится по 1000 грн за дорогу. Мне кажется, это более, чем бюджетно для путешествия по Венгрии. При этом на авто можно остановиться, где захочется, а также менять маршрут уже в процессе поездки. Поэтому советуем договориться с друзьями или родственниками, и «скинуться» на топливо. Это отличная альтернатива поездкам на автобусах или поездах.

Таможню мы прошли на удивление быстро – всего за 15 минут, не учитывая время ожидания в очереди, а это примерно час.

После пересечения границы позаботьтесь о том, чтобы у вас было немного наличных денег. Официальная валюта Венгрии – форинт, также в стране принимают евро. На таможне менять не советуем, там курс сильно занижен (примерно 2800 форинтов за 10 евро). Но стоит проехать 30 км от границы, и в ближайшем городке можно совершить более выгодный обмен.

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Считается, что хороший курс – это 3000-3100 форинтов за 10 евро. Таким образом, 1000 форинтов равняются примерно 90 грн или 3 евро. Чаще всего, ради удобства, туристы просто отнимают от местной валюты ноль, и так переводят в гривны. Наличные деньги вам понадобятся для покупок на рынке и других мелких растрат, таких как поход в общественный туалет – они в Венгрии в основном платные (100 форинтов).

Маленький лайфхак: самый хороший курс местной валюты – при безналичном расчете. Терминалы для оплаты картой или с помощью смартфона есть практически везде. Таким образом, через банк идет более выгодная конвертация, чем в местных обменниках, которые могут занижать курс или требовать за обмен комиссию.

Архитектура в Эгере

Эгер был основан в период раннего Средневековья и имеет богатую историю. Его еще называют барочным городком, ведь именно этот стиль преобладает в местной архитектуре. Первое, что приковывает взгляд – величественные здания, разноцветные стены, вычурные балконы.

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Этот городок сразу напомнил мне Вену. А все потому, что длительное время Эгер был частью Австро-Венгерской империи, и его здания строили по образцу столичных. Это подкупает: вроде, находишься в провинции, а такое чувство, что посетил большой европейский город. Тем и прекрасен Эгер.

На самой высокой точке города, Крепостном холме, находится Эгерская крепость – Эгервар, сооруженная в XIII веке. В 1552 году цитадель пытались осадить турки во время своего нашествия на Венгрию, однако защитники города сумели выстоять против многократно превосходящего противника (2 000 человек против 80 000 турецких солдат). Это стало одним из самых героических моментов в истории Эгера.

Эгервар – это must see для туристов. Посещение крепости займет немало времени, однако оно того стоит. Чтобы совсем окунуться в тайны Средневековья, нужно спуститься в казематы. Система подземных коридоров под крепостью хорошо сохранилась, однако туристов пускают только в некоторые из них.

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Входной билет в замок стоит 6 евро. Еще 8 евро придется заплатить, если вы хотите посетить катакомбы.

О том, что турки все же захватили Эгер (это произошло в 1596 году), напоминает тонкая 40-метровая игла минарета. Несколько веков назад таких башен в Эгере было гораздо больше, сегодня осталась только одна. Сооружение уникально: это самый северный турецкий минарет в Европе. Внутри здания узенькая лестница из 96 ступеней, ведущая на балкон. Здесь находится обзорная площадка, откуда открывается впечатляющий вид на город.

Если пройти метров 400 от центра города, можно попасть на площадь Эстерхази. Именно там находится главный кафедральный собор Эгера. Он – один из трех крупнейших по размерам храмов Венгрии наряду с базиликой Святого Адальберта в Эстергоме и базиликой Святого Иштвана в Будапеште.

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Собор построен в стиле неоклассицизм и отличается необычным внешним видом. Глядя на здание, сложно угадать, что находится внутри. Мне, например, казалось, что это библиотека или театр. Однако это малая базилика, внутри которой находится огромный орган XIX века, аналогов которому в Венгрии нет. Также внимание привлекают изысканные витражи собора и расписной купол. Летом посетители могут насладиться органными концертами. Мы приехали весной, так что орган не услышали. Вход в собор свободный.

А прямо напротив собора находится Лицей, внутри которого – огромная Епархиальная библиотека, насчитывающая более 140 тысяч книг. В этом здании также расположен Музей астрономии. Здесь можно увидеть инструменты, которыми пользовались астрономы еще в XVIII веке.

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Но особый восторг вызывает обсерватория в башне на высоте 53 м, где хранится камера-обскура, или «Глаз Эгера». С ее помощью на белый стенд проецируется образ города. А с балкона башни туристы могут видеть весь город, как на ладони.

Тем, кому и этих достопримечательностей окажется мало, предлагаем посетить место, о котором не пишут в путеводителях. В самом центре Эгера в отеле Korona находится музей творчества группы Beatles. Стоит сказать, что на момент открытия музей был четвертым в мире, посвященным «битлам».

Если вы неравнодушны к творчеству ливерпульской четверки, вам понравится. Коллекцию многие годы собирали два венгерских писателя, которые написали книгу «Бессмертные Beatles». В витринах выставлены газеты и журналы с заметками о группе, предметы одежды, макеты, флажки, точные копии музыкальных инструментов Beatles. Также есть мультимедийные «экспонаты» - кусочки фильмов, музыкальных и документальных передач, интервью, воспоминания о легендарных музыкантах. Стоимость билета – 1450 форинтов (135 грн).

Термальные источники в Эгере

Но, не смотря на удивительные архитектурные сооружения, в Эгер приезжают в основном для оздоровления. Здесь находятся знаменитые на всю Венгрию лечебные купальни, первые из которых построили монахи более 700 лет назад. Оздоровительные курорты сооружали там, откуда наружу из-под земли били теплые источники. Сегодня вокруг них располагается красивый городской парк. Интересно, что купальни находятся в пещерах, на стенах которых можно заметить отложения соли и других минералов.

В чем же суть термальных источников? Вода из них поступает прямо в бассейны комплексов и имеет температуру от +28С до +47С. Доказано, что эта вода – целебная, поскольку содержит множество минералов и микроэлементов. Кроме того, она излучает радон, что позитивно влияет на здоровье.

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Чтобы покупаться в источниках, нужно заплатить 7 евро. Входной билет в виде браслета дает возможность находиться на территории с множеством бассейнов, джакузи и водопадов в течение 4 часов. Работает браслет не только для входа-выхода из комплекса, а также как ключ.

Оставляя свои вещи в шкафчике, достаточно приложить браслет, и зеленая лампочка на нем станет красной. Таким же способом дверь и отпирается. Если вы забудете номер шкафчика, нужно подойти к датчику, расположенному рядом с зеркалами, и приложить браслет. Номер высветится на экране. Система удобна и безопасна, поскольку один браслет подходит только к тому шкафчику, который он закрывал. Потому за сохранность своих вещей можно не беспокоиться.

Врачи рекомендуют отправиться в купальни Эгера тем, кто страдает ревматизмом, атеросклерозом, астмой, хроническим бронхитом, бесплодием, нарушениями опорно-двигательной системы, недостатком кальция в костной системе, болезнями желудка, а также тем, кто перенес операции на сердце.

Если после несколькочасового купания вы проголодаетесь, на территории каждого комплекса есть столовая. Там за 1300-1400 форинтов можно отлично покушать. Еда не многообразная, но сытная. В переводе на украинские деньги получится около 120-130 грн.

Местные винокурни

Однако самое веселое занятие в городе – это, конечно же, дегустация вина в старинных винных погребах Долины красавиц. Это знаменитое место на окраине Эгера, где находятся около 200 винных погребов. Здесь выращивают виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» (Egri Bikaver). В первой половине июля в Эгере проходит фестиваль в честь него.

Здесь же проводят бесконечные дегустации местного вина. За 10 евро нам удалось попробовать 6 сортов. Пока вино наливали в бокалы, специалист комментировал, как правильно раскрыть аромат того или иного сорта, а также в каком регионе Венгрии и при каких условиях был выращен тот или иной виноград.

Интересно, что в Эгере к вину принято подавать гуляш – местный густой суп с острым перцем и свининой. Стоит сказать, что он действительно очень хорошо сочетается с вином.

Сама же церемония дегустации больше похожа на шоу. После знакомства с каждым сортом сомелье рекомендует ополаскивать бокал, чтобы не смешать вкусы. Также желающим предлагается испить из специального кубка – с длинным тонким горлышком. Кто сможет выпить из него рекордное количество алкоголя – получает в подарок бутылку вина. В конце дегустации каждый может выбрать понравившийся ему напиток, и купить его по очень низкой цене. Например, литр самого популярного вина в Венгрии «Бычья кровь» стоит 1300 форинтов (120 грн).

Что касается еды, в Эгере есть множество ресторанов с европейской, восточной и традиционной венгерской кухней, где можно вкусно поесть по доступным ценам. Например, в кафе можно перекусить за 4 евро с человека. В ресторане среднего уровня стоимость обеда из трех блюд обойдется в сумму от 10 евро. Ну, и самый бюджетный перекус (в Макдональдсе или другом фастфуде) будет стоить около 4-5 евро.

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Относительно передвижения по городу: в Эгере есть общественный транспорт – автобусы и пригородные поезда. Однако город небольшой, и по нему достаточно удобно передвигаться пешком. Если же вам понадобится городской транспорт, стоимость одной поездки на автобусе составляет 1,20 евро. Центральная автобусная станция располагается прямо за зданием базилики.

Подводный хоккей

Ну, и еще один неизвестный факт о городе Эгер. На его территории находится бассейн, где проводятся соревнования по подводному хоккею. Об этом виде спорта мало кому известно. Подводный хоккей в 1954 году придумал британский инструктор по дайвингу Алан Блейк для того, чтобы тренировать учеников как можно дольше задерживать дыхание под водой.

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Как и в обычном хоккее, главной задачей игры является забить как можно больше шайб в ворота противника. Только вся игра происходит под водой. Чемпионат мира по подводному хоккею проводится раз в 2 года. Несколько раз его принимал венгерский городок Эгер.

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Если вы собираетесь в Венгрию на автомобиле, обязательно включите Эгер в свой маршрут. Здесь можно не только отлично провести время и насладиться местными достопримечательностями, но и переночевать. Так вам удастся неплохо сэкономить – в Эгере жилье вдвое дешевле, чем в Будапеште. К примеру, двухместный номер в местном отеле нам обошелся в 800 гривен (с включенным завтраком). Разумеется, отель лучше забронировать заранее. Так вы будете спокойны за свой ночлег, и сможете гулять допоздна.

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Посетив Эгер, я увидела не просто провинциальный венгерский городок. Я прикоснулась к истории, которой он пропитан. Узнала местные традиции, попробовала одно из вкуснейших вин Венгрии, которое здесь производят. Вдохновилась его историей, архитектурой, которая, казалось бы, такая же, как в Вене, но совершенно аутентичная. Эгер – гостеприимный город, который вкусно накормит, согреет в своих термальных источниках, развеселит вином и местными традициями, и станет хорошим другом, к которому хочется вернуться вновь.

Вероника Кордон