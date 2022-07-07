Марина Григоренко
Польский Перемышль / фото Марина Григоренко

Польский Перемышль: "врата в Европу" для украинцев

14:33, 07.07.2022
9 мин. 574

Небольшой приграничный городок Перемышль большинство украинцев воспринимают исключительно как перевалочный пункт на пути куда-то подальше. УНИАН.Туризм решил на собственном опыте выяснить, что же это за место, и что будет, если придется задержаться там чуть дольше, чем на два часа на пересадку.

Когда в конце 2016 года начали курсировать скоростные поезда "Интерсити" из Украины в Польшу, небольшой городок Перемышль (или же Пшемысль) резко стал популярным среди украинцев. С тех пор вполне за приемлемую сумму и довольно быстро можно было попасть в соседнее государство наземным путем, избегая длинных очередей на автомобильной границе. Впрочем, обычно украинцы не задерживались в Перемышле – те, кто ехал на работу, рассредотачивались по всей стране, а туристы выбирали более яркие точки на карте Польши или вообще отправлялись в другие страны.

С началом полномасштабной войны России в Украине, когда миллионы наших соотечественников отправились за границу, спасаясь от боевых действий или бедности, Перемышль стал едва ли не главным перевалочным пунктом на их пути.

Таким украинцев встречает Перемышль / фото Марина Григоренко

Вот и УНИАН.Туризм, который в начале лета все же созрел для того, чтобы на собственном опыте проверить, реально ли отправиться в заграничный отпуск во время войны, в конце концов занесло в Перемышль. Впрочем, то ли любознательность, то ли профдеформация подтолкнула к тому, чтобы взглянуть на этот город чуть шире – с туристической точки зрения.

Перемышль – пристанище для украинцев

Традиционно Перемышль не считается туристическим городом, и вы точно не найдете его в топах мест Польши, которые стоит посетить. И до войны он не воспринимался как место, где путешественники задерживаются надолго, а теперь тем более. Поэтому как я ни старалась настроиться на туристический лад, меня постоянно "возвращало с небес на землю".

Обычно украинцы не задерживаются в Перемышле надолго / фото Марина Григоренко

Едва ли не у выхода из поезда, украинцев подхватывают волонтеры, рьяно предлагая им помощь, трансферы дальше или еду. Немало пассажиров пролетают мимо, ведь поезд прогнозируемо прибыл с опозданием (во время войны это обычное явление) и люди едва успевают на пересадку на рейс дальше. Другая часть украинцев, как и я, оказались более рациональными, а потому запланировали на пересадку больше времени.

Большинство людей осталось ждать на вокзале, ну а я отправилась исследовать город. Единственная беда – сейчас камеры хранения на вокзале Перемышля не работают (или же работают ограниченно), поэтому мне пришлось таскать чемодан с собой. А это был тот еще опыт, учитывая ландшафт Перемышля, полностью устланого брусчаткой.

В такой брусчатке весь центр Перемышля / фото Марина Григоренко

Сейчас Перемышль – едва ли не самый большой хаб для беженцев в Польше. Помогают здесь всем и всюду, и даже когда ты искренне пытаешься узнать, работают ли в польских поездах "Интерсити" буфеты как у нас, чтобы купить себе в дороге кофе и что-то поесть, тебя чуть ли не за руку ведут в бесплатный пункт питания для переселенцев.

Вообще, по моим наблюдениям, Перемышль, наверное, последним будет сохранять вот такую "велкам-помощь" украинцам – на других вокзалах Польши уже давно масштабы помощи значительно ниже, а в Перемышле до сих пор бесплатный вход в туалет на вокзале, что довольно удобно, ведь много кто приезжает в Польшу без наличных, а попробуй еще найди те 3 злотых, чтобы справить естественные потребности.

В центре Перемышля сейчас всюду одни украинцы / фото Марина Григоренко

В самом городе тоже витает "дух украинцев" – они здесь всюду. Кто-то уже даже получил работу, кто-то с самого утра отправляется к зданию украинского "Народного дома" за помощью, а кто-то просто выходит на утреннюю прогулку.

Что посмотреть в Перемышле

Перемышль – довольно небольшой приграничный городок с населением около 65 тысяч человек и более чем тысячелетней историей. Кому Перемышль только не принадлежал – даже успел побывать в составе Западноукраинской Народной Республики и Перемышльского района в составе УССР во время Второй мировой войны. Однако в марте 1945 года западная часть Перемышльского района включительно с городом Перемышль была окончательно передана Польше.

В Перемышле очень много соборов / фото Марина Григоренко

Ныне в историческом центре Перемышля сохранилось немалое количество памятников архитектуры, в первую очередь религиозных – в свое время здесь были резиденции православных, греко-католических и католических епископов.

Перемышль – город с богатой историей / фото Марина Григоренко

Конечно, город не тянет на туристический центр, но в целом здесь довольно приятно гулять. Во многом напоминает Львов, Ужгород или Черновцы – где-то что-то отреставрированное, где-то что-то еще требует ремонта, только масштабы немного меньше. 

В целом Перемышль очень опрятный город / фото Марина Григоренко

В то же время, город этот довольно чистый, и видно, что за ним хорошо ухаживают, постоянно что-то там ремонтируют, а службы благоустройства выходят на работу с самого утра.

У Перемышля довольно холмистый ландшафт, поэтому даже можно немного устать, наматывая круги по центру города.

Городской парк Перемышля / фото Марина Григоренко

В самом центре города есть довольно уютный городской парк с густой растительностью, который очень любят местные и откуда можно выйти на набережную городской реки Сян (чем-то напоминаю Уж).

Набережная реки Сян в Перемышле / фото Марина Григоренко

Что меня очень удивило по прибытию в Перемышль – оказывается, поляки довольно рано просыпаются. Когда я вышла с вокзала в город около 6 утра и увидела брусчатку, которой выложены все тротуары в центре города (и даже дорожки в городском парке), я реально волновалась, что сейчас перебужу всех местных своим чемоданом на колесиках, и они меня будут проклинать. Но оказалось, что никто уже не спит – городские службы вовсю работают, а горожане идут на работу или ведут детей в детсады.

Перемышль просыпается очень рано / фото Марина Григоренко

Однако, по моим наблюдениям, Перемышль и засыпает рано – если выйти в центр города часов в 20 или 21, то людей уже будет мало. Немало заведений и почти все магазины уже будут закрыты, а в кафешках можно будет встретить группки местной молодежи и пассажиров, ожидающих ночной поезд.

Где поесть и где остановиться в Перемышле

Как мы уже выяснили, Перемышль – вообще нетуристический город, а потому ожидать попробовать здесь колоритную национальную кухню или изысканную гастрономию не стоит. Основная масса заведений общественного питания здесь сосредоточена в историческом центре, и в основном они рассчитаны на местных. То есть в основном здесь будут довольно простенькие кофейни, кондитерские, пиццерии, бургерные, кебабные и тому подобное. Где-то в 2,5 километрах от железнодорожного вокзала есть Макдональдз (это если кто-то ну очень уж загрустил за этим фастфудом, который не очень спешит возвращаться в Украину).

Центр Перемышля довольно небольшой / фото Марина Григоренко

А еще большинство местных заведений питания работают не очень долго, круглосуточных, наверное, вообще нет. Из плюсов – от центра до вокзала минут 5 пешком, так что далеко идти не придется.

К тому же, в Перемышле довольно низкие цены на еду в заведениях и на кофе, как для Европы – где-то на уровне киевских и точно ниже, чем в больших городах Польши. К примеру, я купила довольно неплохой эспрессо-тоник в кафе в центре города за 10 злотых (примерно 70 гривень) – в Киеве этот холодный кофейный напиток стоит в среднем столько же. Что интересно, украинцы обычно жалуются на качество кофе в Европе, и я с ними зачастую согласна, однако именно в этой кофейне кофе была довольно вкусный – потом уже выяснилось, что бариста с Украины.

Цены в Перемышле довольно приятные / фото Марина Григоренко

Если все же решите задержаться в Перемышле на ночь, то в городе можно отыскать пару десятков вариантов размещения, в том числе по вполне доступным ценам недалеко от центра.

Куда уехать из Перемышля

На самом деле Перемышль не является крупным транспортным узлом – здесь нет аэропорта, но есть железнодорожное и автобусное сообщение. Что удобно, железнодорожный вокзал и автобусная станция здесь совсем рядом.

Рейсов за день здесь не так уж и много, но они есть. Из Перемышля легче всего попасть во Вроцлав, Краков, Катовице, Лодзь и Жешув, это если без пересадок. А вот, к примеру, до Варшавы уже придется добираться с пересадкой. Также из Перемышля довольно легко попасть в известный польский горный курорт Закопане, впрочем, придется сделать одну пересадку.

Железнодорожный вокзал Перемышля / фото Марина Григоренко

Еще один нюанс – на железнодорожном вокзале Перемышля всего лишь 5 железнодорожных путей, причем поезда в Украину отходят исключительно с последнего, до которого надо заходить с другой стороны вокзала. Там же пассажиры проходят перед посадкой паспортный контроль, по аналогии с аэропортом. Поэтому советуем приходить заранее.

Сам вокзал Перемышля довольно большой, как для такого небольшого города, и в целом достаточно удобный, поэтому немало украинцев остаются здесь по несколько часов ждать на пересадку, вместо того, чтобы прогуляться по городу.

Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко
Фото Перемышль: что посмотреть в городе, через который украинцы едут в Европу 07 июля 2022 Польский Перемышль /  © фото Марина Григоренко

***

Перемышль вряд ли станет для вас полноценной туристической целью, но если вас уже занесет туда на несколько часов или на ночевку, то город этот вполне уютный, симпатичный и очень чистый, поэтому можно будет смело отправляться на прогулку.

Марина Григоренко

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