Черногорская Доброта: самый уютный и живописный курорт в Которском заливе

Черногорская Доброта расположена на берегу Которского залива. Это место прекрасно тем, что найти себе занятие по душе здесь сможет каждый. Во-первых, сюда едут, конечно же, за пляжным отдыхом, во-вторых, здесь есть горы с отличными пешими маршрутами, ну а, в-третьих, всего в получасе ходьбы расположен старинный город Котор, где часами можно рассматривать превосходную архитектуру.

Пляжный отдых в Доброте

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Отправляться в Черногорию смело можно уже весной – средняя дневная температура в апреле на берегу моря здесь 19 градусов. К тому же, Доброта со всех сторон окружена горами, так что здесь практически не бывает сильных ветров. Пляжный сезон смелые украинские туристы, привыкшие плавать в слегка прохладной воде, открывают уже в мае. Считается, что длится он до конца августа-начала сентября, но, опять же, если вы не любите купаться в кипятке, то растянуть его можно еще на весь октябрь. Лично я ездила в Доброту в середине октября, и температура воды была +24 градуса. Когда солнце не пряталось долго за облаками, купаться было очень даже комфортно.

А между тем, плюсы у отдыха поздней весной или же ранней осенью здесь огромные. Людей гораздо меньше, чем летом, а цены значительно ниже. Доброта – очень тихое и уютное местечко, и когда отдыхаешь здесь в невысокий сезон, ощущаешь, что вся эта красота вокруг принадлежит только тебе.

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А красоты здесь действительно много. Я очень люблю отдыхать на море, и побывала на многих морских курортах в Европе и Украине, но такой красоты не видела еще нигде. Во-первых, здесь потрясающего зелено-бирюзовогоцвета и чистоты вода. Считается, что ее прозрачность достигает 60-ти метров в глубину, и сомневаться в этом не приходится. Как бы далеко я не заплывала, даже на середине залива, вода оставалась кристально прозрачной. На самом деле, аж дух порой захватывало, ведь Которский залив довольно глубокий – местами до 50-ти метров. И от осознания этого факта довольно сложно абстрагироваться, когда даже выпрямившись вертикально во весь рост, ты видишь пальцы ног и плавающих где-то там далеко под ними рыбок.

Самое главное, что когда плаваешь в заливе, тебя со всех окружают горы. При чем с одной стороны – это живописные зеленые холмы, а с другой – отвесные скалы. Эти пейзажи настолько увлекают, их так интересно рассматривать, что из воды попросту не хочется выходить. Я, например, нередко уплывала на час, чтобы не спеша обогнуть берег и вдоволь налюбоваться всей этой красотой из воды.

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Единственное, что меня поначалу смутило в Доброте – это пляжи. Они здесь вовсе не такие, какими мы привыкли их видеть на украинских побережьях. Почти весь берег в Доброте занят бетонными платформами, причалами для яхт или набережной. Поэтому пляжи здесь – это небольшие участочки, разделенные пирсами, протянувшиеся не больше, чем на 2-3 метра от воды. Они покрыты галькой и мелким песком. Вход в море в таких местах пологий, камней тут нет, поэтому здесь часто можно увидеть отдыхающих с маленькими детьми. В то же время туристов здесь не бывает много, поэтому никто на голове друг у друга не сидит. Одним словом, для спокойного пляжного отдыха Доброта подходит идеально.

Старый город в Которе

Старый город Котор расположен на берегу Боко-Которского залива. Он причисляется к мировому культурному наследию и находится под защитой ЮНЕСКО.

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Когда смотришь на горы Котора в первый раз, кажется, будто они абсолютно свободны от какого бы то ни было присутствия человека. Но если присмотреться повнимательнее, то можно разглядеть тропы, обнесенные крепостной стеной, и вершины церквей. Кстати, крепостная стена Котора является второй по длине в мире после Великой китайской. А за стеной древнего города сохранились дворцы богатых семей, башни и фонтаны.

Здесь каждое здание, каждая улица, каждый камень хранит в себе уникальную историю города. По сути, весь Старый город Котор – это один большой музей, поэтому можно запросто устроить себе познавательную экскурсию самостоятельно. Просто отправьтесь на прогулку его витиеватыми улочками, и вы отлично проведете несколько часов – заблудиться здесь крайне сложно, ведь городок очень маленький. Улицы здесь небольшие, а одна из них даже носит забавное название «Позвольте пройти».

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Здесь функционирует множество сувенирных лавочек, в которых продаются необычные хэнд-мейд изделия, украшения и всякие безделушки. Работает множество кафе и джелатерий. Готовят вкуснейшее «жареное» мороженное. Большинство сувенирных лавок, ресторанов и кафе Котора располагаются прямо в старинных зданиях, поэтому мебель и интерьеры максимально соответствуют тому времени.

Отличный вид открывается также если подняться повыше к храмовой стене. Отсюда можно насладиться прекрасной панорамой старинных домиков, покрытых одинаковой красной черепицей.

Самым популярным среди туристов местом в Которе является, конечно же, Оружейная площадь с часовой башней начала 17 века. А перед ней находится столб позора, где в старину провинившихся жителей судили на вече за их проступки.

В Которе также около десятка церквей и несколько дворцов. Правда, дворцы здесь выглядят совсем не так, как мы привыкли. Здания выглядят довольно скромно снаружи и напоминают скорее небольшие особняки.

Интересно, что Котор называют городом кошек, и здесь их действительно очень много. Они встречаются везде: на улицах, лестницах, у церквей. Здесь даже есть музей кошек, где за плату в один евро можно увидеть несколько комнат, стены которых увешаны фотокарточками, картинками и рисунками всевозможных котиков.

Еда в Которе и Доброте

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Конечно же, основной едой в Черногории для вас должны стать морепродукты. Которская бухта богата на рыбу, устрицы, мидии и вонголы. Это одно из немногих мест, где в Черногории есть рыбаки и фермы по выращиванию выше перечисленного. Еще обязательно попробуйте каракатиц и осьминога. Осьминога, кстати имеет смысл взять на гриле, как отдельное блюдо. Тогда вам принесут действительно мясистые кусочки филе. В дополнение к пасте же чаще всего кладут только самую тонкую часть щупалец. Ну и само собой, обязательно отведайте ассорти из жареной рыбы. Здесь она – просто пальчики оближешь! Также особого внимания заслуживает запеченный в сливках карп.

Любителям более сытных блюд стоит попробовать национальные шашлычки из телятины и свинины ражньичи и колбаски чевапчичи.

В среднем, ужин из главного блюда для двоих человек и бутылки вина в ресторане Доброты обойдется в 18-20 евро.

Если тратить свой бюджет на рестораны ежедневно вы не хотите-не проблема. В Доброте работает несколько супермаркетов с отличными ценами и большим выбором свежих продуктов. Далеко идти вам не придется – все в непосредственной близости.

Как добраться в Котор и Доброту

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Возле Котора расположены два аэропорта: Тиват и аэропорт Подгорицы. Первый находитс всего в 5, 5 километрах от центра Котора, но лоукостеры из Киева сюда не летают. Билет на прямой рейс из Киева в Тиват обойдется примерно в 3500 гривень. В Подгорицу же можно долететь рейсом авиакомпании Wizz Air из соседнего Будапешта не в пик сезона всего за 400 гривень. Затем отсюда в Котор за полтора-два часа можно добраться на автобусе. Билет будет стоить менее 200 гривень. Если вы планируете остановиться не в самом Которе, а в соседней деревушке Доброте, то еще полчаса вам нужно будет прогуляться пешком или взять такси от автовоказала и доехать всего за 5-10 минут. Тем более, что цены на такси здесь практически не привышают киевские, так что если вы путешествуете вдвоем и больше, то это не будет затратно.

Часто также путь в Котор прокладывают через соседнюю Албанию. Тут из приграничных городов часто ходят автобусы и маршрутные такси. Эта дорога получится особенно живописной, ведь большая ее часть пролегает по горам выше уровня моря, и из окна открываются просто потрясающие виды на бирюзовое море и прекрасные пляжи.

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Одним словом, черногорский курорт Доброта, расположенный совсем рядом со старинным Котором, - это отличное место как для семейного отдыха, так и для большой дружеской компании. Ведь здесь есть все необходимое для хорошего отдыха – замечательные пляжи, живописные горы, старинная архитектура и отличная еда!

Ольга Броскова

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