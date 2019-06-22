Тоните на здоровье. На запорожских курортах некому спасать людей

Кирилловка – второй по популярности курорт в Запорожской области после Бердянска. Относительно чистые пляжи, теплое (хоть и не такое чистое) море и цены чуть ниже, чем в Одессе, ежегодно привлекают сюда сотни тысяч туристов, количество которых после аннексии Крыма увеличились в разы. Только за лето 2018 года этот небольшой поселок посетили почти 1,5 миллиона отдыхающих.

При этом в населенном пункте имеется много проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации. Стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море. Здесь процветает стихийная торговля и незаконная деятельность по предоставлению разного рода развлекательных услуг. В поселке лишь одна карета скорой помощи, которая иногда не успевает доехать к тому, кому такая помощь необходима.

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Именно это произошло неделю назад: 18-летний парень решил искупаться в штормящем море, а перед купанием слегка (а, может, и не слегка) выпил. Со стихией молодой человек не справился и начал тонуть. Случайные свидетели вытащили его на берег и оказали первую медицинскую помощь, вызвали спасателей и «скорую». В этот момент кирилловские медики везли тяжелого больного в Акимовку, в центральную районную больницу, которая находится за 40 километров от места происшествия. Поэтому вызывать помощь пловцу-неудачнику пришлось из той самой Акимовки – бригада медиков приехала через час. Парню проводили реанимационные действия прямо на берегу Азовского моря, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Спустя несколько дней в Кирилловке произошла еще одна трагедия. Четверо несовершеннолетних детей пошли купаться. В какой-то момент их отец, 36-летний житель Днепра, заметил, что малышей относит в море и бросился их спасать. Дети были спасены, но сам мужчина утонул. Примечательно, что трагедия произошла на оборудованном пляже, который относится к одной из баз отдыха. Во время происшествия на территории даже был матрос-спасатель, но он оказался слабее стихии.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, трагедий можно было бы избежать, если бы на пляжах, как того требуют правила, находились квалифицированные спасатели и медики, на которых владельцы пансионатов и баз отдыха попросту экономят.

По словам главы пресс-службы ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлии Барышевой, согласно приказу МВД, юридические лица, пользующиеся пляжами, должны заключить договор с матросом-спасателем, который в пляжный сезон предотвращает гибель людей на водных объектах и оказывает первую домедицинскую помощь пострадавшим.

В курортной Кирилловке так называемая пляжная зона растянулась на 20 километров вдоль моря. Практически вся территория застроена мини-отелями, базами отдыха, пансионатами – только официально зарегистрированных таких объектов здесь более сотни, а спасателей на всех – единицы. Местные жители и персонал оздоровительных учреждений подтверждают: на безопасности, действительно, экономят. Матросов-спасателей, которые должны предупреждать отдыхающих о возможной опасности (например, о шторме), следить за ситуацией и на воде, и на пляже, на работу не нанимают. Многие спасательные вышки переделаны под аттракционы или разобраны. Практически ни на одном объекте нет и медицинской сестры, готовой оказать помощь при несчастном случае.

О том, что в штате баз отдыха должны быть медик и матрос-спасатель говорит и сельский голова Кирилловки Иван Малеев. Он также подтверждает, что на них курортные бизнесмены экономят.

Кроме того, он сетует, что на весь поселок с населением почти 3 тысячи человек, лишь одна машина «скорой». В разгар курортного сезона кирилловских медиков «подстраховывают» коллеги из соседних Мелитополя и Акимовки. Однако на момент трагических событий, которые уже унесли жизни этим летом, дополнительных врачей в Кирилловке не было.

По словам директора Запорожского областного центра скорой помощи Константина Малашенко, проблема с дефицитом автомобилей скорой помощи в Кирилловке существует уже несколько лет. Дело в том, что автомобили для медиков должна купить община. За ее счет эскулапам должны соорудить и подстанцию с элементарным оборудованием, но и ее в курортном поселке также нет. Причина? На эти цели у общины, традиционно, нет денег, также, как и на профессиональных коммунальных спасателей.

Как рассказали УНИАН в ГУ ГСЧС в Запорожской области, согласно нормативным документам, обеспечением безопасности на водных объектах – речках, прудах, море – должны заниматься именно местные органы власти. На их плечи ложится, в том числе, и организация работы спасательных пунктов. К примеру, в Запорожье и курортном Бердянске существуют специальные коммунальные предприятия, со штатом специалистов, оборудованием и плавсредставми, главная задача которых – не допустить трагедии на воде (всего в Запорожской области таких КП четыре).

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Лет десять тому назад, учитывая «водность» Запорожской области (Азовское море, Днепр, Каховское водохранилище), тогда еще МЧС по своей инициативе создало специальные спасательные отряды из сотрудников, которые в курортное время дежурят на морских пляжах. В Кирилловке два таких отряда, однако охватить все кирилловское побережье, да еще и часть соседней Херсонской области (остров Бирючий), они не могут физически.

Спасти ситуацию могли бы инвесторы, которые вкладывают миллионы гривен в строительство оздоровительных и развлекательных заведений. Однако пока местной власти не удалось достичь с бизнесменами таких договоренностей, ни «скорых», ни катеров в ближайшее время Кирилловке, судя по всему, не дождаться.

Чтобы хоть как-нибудь обеспечить элементарную безопасность на воде, сотрудники ГСЧС просят о помощи предпринимателей – владельцев водных аттракционов. Поскольку они практически постоянно находятся на пляже и имеют водный транспорт, то могут оперативно среагировать и оказать помощь утопающим. Ну, и, конечно же, призывают людей быть внимательными и осторожными на воде, поскольку, кроме как на самих себя и неравнодушных свидетелей, рассчитывать больше не на кого.

Ирина Дубченко