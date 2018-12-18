Головокружительно и красиво: сказочная поездка на гору Монсеррат под Барселоной

Как добраться на гору Монсеррат

Если вы находитесь в Барселоне, отдыхаете на побережье Коста-Брава или Коста-Дорада, следует обязательно посетить главную достопримечательность Каталонии – Монсеррат. Это необычная гора, окутанная туманом и легендами, наверху которой расположен великолепный монастырь, являющийся духовным символом всей Каталонии. Ближе всего к Монсеррату Барселона – всего 38 км. Добраться туда несложно, сделать это можно несколькими видами общественного транспорта.

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Если вы отдыхаете на побережье, нужно сначала доехать до Барселоны на поезде. Он прибывает на Площадь Испании (Pl. Espanya). Это центр города, именно отсюда отправляется большинство автобусов и электричек. Дальше нужно просто оглядеться по сторонам – у входа в метро вы увидите значок FGC. Это обозначение местной каталонской сети железных дорог. На Монсеррат нужен поезд ветки R 5 в направлении Manresa. Что касается билета, лучше брать комбинированный – ехать поездом-экспрессом до канатной дороги, а дальше к монастырю добираться уже на фуникулере или горным поездом (кремалья). Стоимость такого билета – 21,5 евро.

Также можно отправиться к горе на автобусе из Барселоны. Необходимо доехать до станции метро Sants Estasió. Дальше – найти остановку, откуда отправляется автобус на Монсеррат. Проезд оплачивается водителю, цена – 15 евро.

Посещение самого монастыря Монсеррат бесплатно для всех. Если же вы захотите посетить здешний художественный музей, придется заплатить 7 евро.

Путь, от которого перехватывает дыхание

Дальше – самое интересное. От железнодорожной станции до горы Монсеррат можно добраться двумя способами – либо по канатной дороге над пропастью, либо при помощи кремальи – рельсовой дороги, которая идет в крутую гору прямо к монастырю. Для этого, скорее всего, придется выстоять приличную очередь (около часа), поскольку это одно из самых популярных туристических мест Каталонии, и почти всегда здесь аншлаг. Но это стоит того. Поездка продолжительностью 15 минут позволяет сполна насладиться изумительными ландшафтами (все окна панорамные) и прибыть в самое сердце горы Монсеррат.

Другой способ – добраться по канатной дороге. Выйдя из поезда на железнодорожной станции Monserrat-Aeri, вы сразу увидите, куда нужно направляться. Если же вы взяли комбинированный билет – в очереди стоять не придется. Также билет можно купить непосредственно на платформе, до которой следует немного пройти через небольшой туннель. Во время путешествия по «канатке» из небольшой прозрачной кабины открываются невероятные виды. Незабываемым также станет ощущение полета над пропастью – именно так чувствуешь себя, поднимаясь над ущельем горы Монсеррат.

Что особенного в этой горе?

Если верить Википедии, миллионы лет назад на месте Каталонии было море. Со временем морское дно превратилось в горный хребет. Позже из-за схождения ледника образовались Пиренеи, а гора Монсеррат откололась от основного хребта и расположилась отдельно. Ее высота – 1236 метров, протяженность – 10 км.

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Однако необычно не только ее происхождение, но и внешний вид. Тысячи огромных лысых известняковых скал возвышаются словно идолы, образуя причудливую форму горы, словно ее когда-то покромсала чья-то могучая рука. Отсюда и название: с каталонского «Montserrat» – распиленная или разрезанная гора. Узкие каналы напоминают узоры, а мрачные пещеры придают всему облику Монсеррат особую таинственность.

Причудливым каменным образованиям местные жители дали такие имена, как «Мумия», «Брюхо епископа», «Лошадь Бернарда», «Божий перст», «Хобот слона», «Верблюд». Многие туристы, увидев очертания некоторых утесов, говорят, что они похожи на знаменитые статуи Острова Пасхи.

В ясную погоду вершина Монсеррат видна издалека, а в облачную скрывается в тумане, и кажется, что облака цепляются за камни. Очаровывающая красота горы с ее многочисленными каменными вершинами служила источником вдохновения для многих художников, музыкантов и поэтов. В 1987 году этот природный комплекс был объявлен национальным парком Каталонии.

Монастырь Монсеррат над обрывом

Под названием «Монсеррат» подразумевается не только природный горный заповедник, но и духовный символ и религиозный центр Каталонии – бенедиктинский монастырь Монсеррат, расположенный на высоте 721 метр над уровнем моря. Это и изумительная архитектура на фоне необычной формы скал, и алтари, словно вмонтированные в горы. Первые отшельники на этом месте поселились более 1500 лет назад. В 1025 году на горе Монсеррат основали монастырь. Его много раз разрушали и отстраивали. Последние достройки к монастырю появились в XIX веке, после нападения Наполеона. Однако многие считают, что они не вписываются в общий ансамбль.

Во время визита в монастырь следует посетить хотя бы три достопримечательности – базилику храма, пещеру и статую Черной Мадонны, которая является святыней монастыря и находится внутри него. За свой темный цвет 95-сантиметровая Дева из темного тополя в золотых одеждах получила название «Черная мадонна», а каталонцы величают ее La Moreneta («Смуглянка»). По легенде, появилась она в 880 году в горной пещере. Вскоре ее захотели оттуда перенести в церковь, но статуя сделалась очень тяжелой, и люди поняли, что она не хочет покидать это место. На горе построили скит, который потом превратился в монастырь. Позже статуя таинственным образом исчезла, и сейчас в базилике монастыря находится ее старинная копия, которая, по словам верующих, является чудотворной. Статую защитили стеклом, но можно прикоснуться к шару, символизирующему Вселенную, который Черная Мадонна держит в руке. Обычно к местной святыне большая очередь, но, если приехать с утра, до появления экскурсионных групп, можно избежать огромной очереди.

Любителям живописной архитектуры стоит обратить внимание на центральную часть территории аббатства. Это площадь Девы Марии и внутренний двор, где возвышается фасад монастырской церкви – базилики. Это здание уникально тем, что является смешением архитектурных стилей – готики и ренессанса (очень редкий пример подобной архитектуры в Каталонии). В то же время внутри базилика весьма эклектична и является творением художников разных эпох с преобладанием каталонского модернизма. При входе в церковь взгляд в первую очередь обращается к алтарной части, где располагается хор с сидениями монахов и главный алтарь.

Именно в базилике монастыря находится самый большой орган в Каталонии. Здесь проходят органные концерты, в которых участвуют лучшие музыканты мира.

Хор мальчиков в храме Монсеррат, Каталония (Испания)

Кроме того, орган сопровождает проходящие в монастырской базилике богослужения и выступления одного из старейших хоров мальчиков – Л'Эсколания, возникшего еще в 1223 году. Послушать их пение можно с пятницы по воскресенье в 13:00. Если хотите при этом присесть, лучше прийти в собор минут за 40 до начала.

Игра на самом большом органе в Каталонии, монастырь Монсеррат

Чтобы насладиться местными пейзажами, стоит прогуляться по одному из многочисленных пешеходных маршрутов, проложенных в окрестностях. Очень интересен, например, полуторакилометровый Путь молитв – Rosari Monumental. Он ведет к пещере, в которой, по легенде, нашли фигуру Мадонны. Дорогу эту построили еще в конце XVII века. Маршрут очень простой с небольшим перепадом высот. Для тех, кто не любит много ходить пешком или имеет проблемы со здоровьем, есть бонус – обратно можно подняться на фуникулере Santa Cova (но стоит учесть, что работает он не всегда, а в зависимости от погоды). По всему маршруту стоят скульптурные композиции XIX-XX века. Чтобы узнать о них больше, стоит заранее скачать на телефон аудиогид (например, от Izi-travel). Если же будете покупать его на месте, придется отдать 13 евро.

Правила поведения в монастыре Монсеррат

Находясь на территории аббатства, старайтесь вести себя корректно и проявлять уважение к этому священному месту. Позаботьтесь о том, чтобы на вас была не слишком открытая одежда. Это скорее рекомендация, чем строгое требование, а потому многие туристы приезжают сюда в шортах и футболках.

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Внутри монастырской базилики разрешается фотографировать (без вспышки) и снимать видео в любое время дня, за исключением периода проведения богослужений. Фотографировать у самого трона Черной Мадонны крайне не рекомендуется, поскольку это может нарушить равномерность продвижения очереди и помешать окружающим. Сфотографировать статую Черной Мадонны можно только издалека (во время ожидания в очереди к трону или непосредственно из главного помещения базилики). Опять же, это правило не действует, если вы пришли к статуе с самого утра (до 10:00) и еще не застали огромную очередь.

Не стоит также забывать, что монастырь является местом скопления большого количества людей, поэтому в ваших интересах внимательно следить за своими вещами на протяжении всего пребывания в Монсеррате. Также не разрешается привозить с собой домашних животных, курить, кататься на велосипедах, включать громкую музыку, играть в шумные игры или устраивать пикники на территории монастыря. Перекусить можно в одном из ресторанов и кафе поблизости (блюдо будет стоить от 30 евро). Кроме того, для питания выделена специальная обеденная зона на смотровой площадке Mirador dels Apòstols. Там поставлены столы и скамейки, где можно подкрепиться принесенной с собой едой. Так что решайте, как удобнее вам – не очень дешево питаться на месте или захватить в рюкзаке бутерброды с водой.

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Напоследок хочется сказать, что Монсеррат – особое место. Ехать туда нужно на целый день и только в хорошем настроении. При этом желательно быть в хорошей физической форме. Это не шутка, вам действительно придется и захочется много ходить, чаще всего под горку. Обязательно возьмите с собой фотоаппарат, чтобы по возвращению домой пересматривать живописные кадры и снова удивляться, что такие места, как Монсеррат, существуют на нашей планете.

Вероника Кордон