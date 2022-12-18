Первое место за Realme GT Neo 2T, который продемонстрировал наилучшее соотношение цены и качества среди среднебюджетных смартфонов.

2023 год уже на носу – самое время выяснить, какие гаджеты были лучшими в уходящем году. Вслед за пятеркой лучших ультрабюджетных смартфонов, редакция портала Gizсhina составила аналогичный топ, но уже для среднебюджетного сегмента.

В список попали модели от компаний Realme, Redmi, Roco, Vivo, а также Ulefone которая специализируется на выпуске "неубиваемых" гаджетов. Все они сейчас продаются ниже $300 или 11 000 в грн.

Первое место за Realme GT Neo 2T, который вышел еще в 2021 году, но все еще топ в своем сегменте. У аппарата 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарея на 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, за звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio.

Второе место за Redmi Note 12 Pro. При относительно невысокой цене, он может похвастаться 6,67-дюймовой AMOLED-панелю с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, зарядкой 67 Вт и 12 ГБ оперативки в топовой конфигурации. Также есть стереодинамики и защита корпуса по стандарту IP53.

Тройку лидеров замыкает Poco M5s – переименованный Redmi Note 10S. У смартфона, помимо 6.43-дюймового AMOLED-дисплея и батареи на 5000 мАч, есть двойные стереодинамики и защита корпуса по классу IP53. Задняя крышка гаджета покрыта текстурой "под кожу".

На четвертом месте расположился Vivo T2X со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч. Замыкает пятерку лидеров Ulefone Armor 17 Pro, который выделяется на фоне многих других смартфонов уровнем защиты. Тут, к слову, имеется защита от воды и пыли (IP69), а также защита от различных физических воздействий в рамках сертификата MIL-STD-810G.

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