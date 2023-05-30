Он базируется на MediaTek Dimensity 8200-Ultra и имеет сертификацию Dolby Atmos.

Бренд Redmi представил свой новый смартфон среднего класса – Note 12T Pro. Он оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8200-Ultra с поддержкой жидкостного охлаждения и одним из лучших IPS-дисплеев на рынке.

Новинка получила улучшенную версию ранее использованного Redmi ЖК-экрана, который обеспечивает десятикратную защиту глаз в различных сценариях. 6,6-дюймовая панель с разрешением FHD+ поддерживает семь значений частоты обновления изображения, вплоть до 144 Гц, и точную цветопередачу.

Характеристики Redmi Note 12T Pro:

Дисплей: 6,6", IPS, FHD+, 144 Гц, 650 нит, HDR 10;

Процессор: Dimensity 8200-Ultra;

Камера: 64 Мп (основная), 8 Мп (широкоугольная), 2 Мп (макро); 16 Мп (фронтальная);

Память: 8/12/16 ГБ ОЗУ (LPDDR5), 256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1);

Батарея: 5080 мАч, 67 Вт;

ОС: Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Основная камера получила поддержку оптической стабилизации изображения, а также технологий In-Sensor Zoom и Xiaomi Imaging Brain 2.0. Динамики тут с сертификацией Dolby Atmos. По заявлениям производителя, смартфон на одной зарядке способен "прожить" до двух дней.

Видео дня

Стоить новинка будет от 1 599 юаней (~8300 грн). В Китае аппарат выйдет 31 мая, а позже может состояться дебют в других странах.

Подробней о линейке Redmi Note 12

Xiaomi представила на рынке первые смартфоны из серии Redmi Note 12 в октябре прошлого года. Спустя полгода линейка состоит из больше, чем 10 девайсов. Однако до европейского рынка добралось пока всего две модели – самая доступная Note 12 и Note 12 Pro Plus.

Пожалуй, самой интересной моделью в линейке является Note 12 Turbo. Устройство в своем роде уникальное – это первый телефон на рынке на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия 16 ГБ + 1 ТБ, что является редкостью в среднебюджетном сегменте.

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