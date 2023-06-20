Новинка получила 43-дюймовую IPS-матрицу с Full HD+, частотой 60 Гц и очень тонкими рамками из металла.

Компания Xiaomi выпустила свой новый недорогой умный телевизор, который отличается премиальными фичами. Новая модель получила название TV EA43 (2023). Это недорогое устройство и стоит дешевле, чем самые бюджетные смартфоны.

Как передает GizmoChina, телевизор получил металлическую рамку – обычно дешевые телевизоры оснащают исключительно пластиком. Модель имеет 43-дюймовый LCD с разрешением 1080p, есть поддержка частоты 60 Гц.

При этом телевизор получился достаточно мощный. Он получил процессор на четыре ядра в сочетании с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ, MUI TV 3.0 на базе Android TV, есть много разъемов – два USB, два HDMI, AV и Ethernet. Модель поддерживает подключение Wi-Fi 5 ГГц.

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Новый ТВ еще может похвастаться очень тонкими рамками и стереодинамики на 16 Вт. Вдобавок присутствует технология снижения видеошумов 3D DNR.

Отличительной особенностью Xiaomi TV EA43 2023 стала цена – в Китае его можно купить всего за 799 юаней (~4000 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из самых доступных мониторов "за свои деньги". У него IPS-матрица диагональю 27 дюйма, частота 75 Гц и даже есть поддержка быстрой зарядки – он подходит как для просмотра фильмов, так и для запуска видеоигр.

Также китайцы недавно выпустили новые недорогие "умные" очки – они моментально стали бестселлером. Их можно подключить к смартфону по Bluetooth, чтобы осуществлять звонки или слушать музыку.

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