Презентация RTX 4070 Super и других моделей обновленной линейки состоится в ближайшие недели.

В начале январе состоится премьера новых видеокарт NVIDIA. Пока речь не про новое поколение GeForce RTX 50-й серии, которое, по слухам, дебютирует лишь в 2025 году, а о моделях RTX 40 Super. Их будет сразу три – в сети появилось фотографии одной из них.

На изображениях красуется модель RTX 4070 Super DUAL OC от Asus. В целом, дизайн карты похож на обычную RTX 4070 DUAL, но модель Super выглядит чуть короче. Под питание же отведен уже ставший привычным 16-контактный разъем 12VHWPR.

Карточка будет самой простой в линейке RTX 40хх Super. В основу ляжет чип AD104 с 7168 ядрами CUDA. Памяти должно быть 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита, а TDP составит 225 Вт. Продавать ее будут за 599 долларов (~21 500 грн).

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Помимо RTX 4070 Super в продажу должны поступить RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Их спецификации уже известны:

Согласно прошлым утечкам, официальный анонс новых видеокарт RTX 40-й серии состоится 8 января на выставке CES 2024, а в продажу графические ускорители поступят 17 января.

Также есть информация, что Nvidia готовит обновленную модель RTX 3050 с пониженным энергопотреблением и меньшим объемом памяти. Она выйдет в феврале 2024 года и будет стоить 179 долларов.

Ранее специалисты составили рейтинг лучших видеокарт на 2023 год: от очень дорогих до самых дешевых. Отмечается, что сейчас ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше, поэтому это отличное время для сборки игрового ПК.

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