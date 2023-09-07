WhatsApp для Android ждет долгожданный редизайн / фото REUTERS

В то время как создатели Whatsapp постоянно внедряют новые функции в свой мессенджер, его пользовательский интерфейс уже много лет не меняется. Но, как ожидается, в одном из ближайших апдейтов мобильный клиент получит долгожданный редизайн.

Новый интерфейс в WhatsApp был обнаружен в бета-версии мессенджера для Android. Первое, что сразу бросается в глаза – панель вкладок теперь внизу, как на iPhone. В панели останутся вкладки "Статус", "Звонки" и "Чаты", а также добавятся раздел "Сообщества".

В верхней части в разделе "Чаты" появились фильтры, при нажатии которых будут показаны соответствующие переписки – это "Все", "Непрочитанные", "Личные" и "Бизнес". Цвет фона этой области и верхней строки тоже изменится с темного-зеленого на белый. Эти изменения придают приложению более "айфоновский" вид.

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Источник:Wccftech

Пока что точной даты релиза, когда обновленный интерфейс WhatsApp станет доступен всем нет, но бета приложения публичная, поэтому долго ждать наверняка не придется.

Вскоре в мессенджере появятся и другие новые фишки. Например, поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах.

Еще в ближайшие месяцы в WhatsApp добавят встроенную нейросеть для генерации стикеров – этой фичи пока что нет ни в одном другом мессенджере.

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