Примечательно, что повреждения возникают вскоре после окончания гарантии.

Владельцы сгибаемых смартфонов Samsung Fold 3 начали жаловаться на появление трещин посреди дисплея вскоре после истечения гарантии. Сообщения появляются на Reddit и других интернет-форумах.

Все они утверждают, что не роняли смартфон и трещины на экране появились при одном из открытий дисплея в процессе повседневного использования: например, после ночной зарядки. Как это выглядит в реальности, вы можете увидеть на фото ниже.

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Одна из пользовательниц утверждает, что она обратилась в службу поддержку Samsung, после того как столкнулась с неисправностью. Там ей посоветовали починить дисплей у стороннего мастера за 800 долларов. Это, к слову, почти 70% от первоначальной стоимости всего смартфона.

В компании пока никак жалобы не комментируют.

Ранее УНИАН рассказывал, что у Samsung огромные проблемы с аккумуляторами старых смартфонов – со временем они могут "вздуваться". Если у вас есть лежащие где-то и не используемые постоянно смартфоны Samsung, стоит проверить их состояние.

Аналитики говорят, что мир на пороге обвала цен на смартфоны

Слабый спрос и переизбыток смартфонов на складах может вынудить производителей начать "ценовую войну", что приведет к резкому снижению стоимости мобильных устройств в 2023 году, уверяют аналитики.

Отмечается, что перенасыщение складов затронуло не отдельных производителей – абсолютно все Android-бренды столкнулись с этой проблемой. От переполненных складов страдает и Apple, которая практически полностью свернула производство iPhone 14 и 14 Plus из-за слабого спроса.

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