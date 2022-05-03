Специалистам удалось устранить нанесенные оккупантами повреждения.

Херсонская областная государственная администрация объявила о возобновлении услуг мобильной связи в захваченном российскими оккупантами Херсоне.

Об этом Херсонская ОГА сообщила в Facebook.

Специалистам телеком-операторов удалось восстановить работу сетей, несмотря на старания захватчиков, которые повредили их 30 апреля.

"В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране. Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть. Сейчас мобильная связь понемногу восстанавливается", - говорится в сообщении.

В то же время доступ к интернету пока не восстановлен, но специалисты работают над этим. Поврежденное оборудование находится в зоне боевых действий, поэтому его попытаются восстановить с территории Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на территории Херсонской и Запорожской областей пропала сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета - подключиться к нему невозможно.

Украина работает над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях. Покрытие восстановлено в двух городах.

Впоследствии мобильная связь появилась в Скадовске. Однако интернета все еще нет.

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