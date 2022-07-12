В Донецкой области установили энергетические системы Tesla Powerwall 2, которые обеспечат бесперебойную связь и интернет.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Донецкая область - одно из самых горячих мест на карте Украины. Из-за постоянных вражеских обстрелов во многих населенных пунктах интернет и связь почти отсутствуют... Теперь благодаря аккумуляторам Tesla Powerwall 2, которые работают на солнечной энергии, эти люди всегда будут на связи", - отметил Федоров.
Он также отметил, что следующим регионом, который получит Tesla Powerwall 2, станет Николаевская область.
Как сообщал УНИАН, в апреле американский предприниматель, инженер и соучредитель компании SpaceX Илон Маск передал Украине первые две станции Tesla Powerwall. Эти солнечные панели и системы хранения энергии установили на медицинских амбулаториях в Бородянке и в Ирпене.
Это оборудование получило большую популярность в США. Энергетическая система Powerwall имеет высокую автономность и обеспечивает резервное питание во время отключений электроэнергии.
Справка УНИАН. Powerwall – литий-ионный аккумулятор, разработанный компанией Tesla. Аккумулятор предназначен для сохранения энергии для бытового использования, сдвига нагрузки потребления, а также резервного питания.