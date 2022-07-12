Сообщество MRIYA охватывает уже более 215 тысяч подписчиков.

Волонтеры и киберполиция Украины объединили усилия в борьбе с российским оккупантам в медиа-пространстве в рамках совместного проекта "Мрия".

Как отмечают авторы идеи, изначально экосистема "Мрия" была создана для объединения проектов, разработанных в синергии киберполиции Украины и волонтеров. Ключевая идея проекта была воплощена в портале stopdrugs, который объединил проактивных граждан в направлении борьбы с телеграмм-каналами, которые обеспечивали продажу и распространение наркотиков в сети Интернет. Переосмысление проекта произошло через несколько дней после открытого вторжения 24 февраля 2022 года российских войск на территорию Украины, когда стало понятно, что розвязанная против Украины война осуществляется в том числе в медиа-пространстве.

"Необходимость поддержки наших военных, простых граждан, а также противодействовать кремлевским медиа-пропагандистам и распространять правдивую информацию в сети была критически необходимой. Поэтому бот stopdrugs был переформатирован и развернута работа на противодействие фейковым и пророссийским ресурсам в сети Интернет", – отмечают инициаторы проекта.

Разработчики и идейные вдохновители идеи "Мрия" из киберполиции Украины, а также большое количество неравнодушных граждан превратили проект MRIYA в сильную инициативу противодействия российским оккупантам в медиа-пространстве. На сегодня это крупнейшее сообщество, которое успешно блокирует и противодействует российской агрессии в Интернете: количество его подписчиков составляет более 215 тысяч.

К основным проектам MRIYA относятся:

Бот "StopRussia / MRIYA"

Принимает информацию о фейковых ресурсах, которые проверяются модераторами проекта и отправляются на блокировку в Телеграм-канал. Сообществом собрано наибольшее количество антиукраинских ресурсов и профилей – более 50 тыс.

В разделе "Отправить жалобу на ресурс" – каждый может присоединиться к блокированию ресурсов оккупанта. Вам будет предоставлена случайная ссылка, а также текст жалобы, которые постоянно меняются.

Сейчас происходит розыгрыш ценных подарков, продолжительностью 14 дней. Условие розыгрыша – это активная работа по блокировке российских ресурсов, чем больше блокировок – тем быстрее победа. Количество участников, принявших участие в розыгрыше – 174 тысячи.

Канал "StopRussia / MRIYA"

Сообщество неравнодушных украинцев, которые блокируют и противодействуют российской агрессии в Интернете. Канал – это главная инструкция и средство коммуникации с подписчиками по блокировке, а также платформа, где ежедневно и систематически предоставляются онлайн-задания для подписчиков, актуальные новости и свежая информация, в том числе учебные материалы по кибергигиене.

Бот "Народный мститель"

В данный чат-бот присылают информацию о передвижении вражеской техники, российских военных и их приспешников, выявленных мародеров или же найденых неразорванных боеприпасах, которые в дальнейшем обрабатываются модераторами бота и документируются как и органом Национальной полиции Украины, так и передаются другим правоохранительным органам на отработку. Недавно также было добавлено категорию о присутствии камер наружного видеонаблюдения, где находятся оккупанты.

Сервис "MRIYA Automatic"

Бесплатный автоматизированный сервис для борьбы с российской пропагандой, разработчиками которого являются Banwar и Qlixer Social. MRIYA

Automatic работает в облаке, не использует ваш браузер, и не требует от вас включенного и активного браузера компьютера или смартфона.

Игра "Котяцький драйв"

В течение самых насыщенных месяцев войны мы понимали, что людям нужно отвлекаться, как от задач в кибер-мире, так и от новостей. Поэтому была разработана благотворительная игра "Котяцький драйв", где котики-военные, бойцы территориальной обороны и полицейские освобождают родную землю от рашистського нашествия.

Виртуальные бои проходят на известных локациях: Чернобаевка, Гостомель и крейсер "Москва". Также в игре нужно преодолевать лидеров орков, таких как "дон", усатый таракан и министр ненужных дел России.

Котяцький драйв – это драйвовая игра-кликер. Данную игру возможно скачать на Google Play и for PC. Игра бесплатна и не содержит рекламы, также возможно поддержать ВСУ и приобрести уникальные игровые активы (NFT), средства от продажи которых пойдут на нужды армии.