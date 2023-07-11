Сбой начался примерно в 17:00 по Киеву.

Самый "умный" чат-бот ChatGPT перестал работать во вторник 11 июля, пользователи во всем мире жалуются на проблемы с OpenAI.

Как свидетельствуют данные мониторингового сайта DownDetector, с проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. Из-за сбоя в работе ChatGPT недоступен уже больше часа.

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Большинство пользователей столкнулись с проблемой в работе ChatGPT (55%), но также возникали трудности при пользовании сайтом (33%) и невозможностью зайти в свой аккаунт (14%).

При этом проблемы наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии чат-бота. С чем связан сбой, пока непонятно.

ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире хай-тек. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в ChatGPT нашли лазейку, которая выдает рабочие ключи активации Windows. Различные пользователи смогли активировать 10, 10 Pro и даже 11.

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