На Москве жалуются о сбое государственных услуг из-за работы украинских специалистов.

Сегодня, 15 мая, украинская ІТ-армия атаковала портал государственных и муниципальных услуг Москвы. Об этом сообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram.

"Масква пылала, Масква топилась, а теперь пылает одно место ее жителей потому что портал государственных и муниципальных услуг Краснокирпичной (https://uslugi.mosreg.ru/) пошел вслед за своим плавучим омонимом. Вопрос только в том, выпустит ли "Укрпочта" новую марку на эту тему?", - говорится в сообщении.

Так, например, один из российских пользователей под ником Виктор пожаловался на "Бардак в работе с государственным сайтом". По его словам, из-за сбоя не может записать ребенка в спортивную секцию. "А записывать предлагают через сайт. Мы программисты что ли? Тратить свое время на этот бардак?", - пожаловался житель Москвы.

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"IT-армия" Украины - что о ней известно

"IT-армия" Украины - сообщество IT-специалистов, объединившее как украинских, так и иностранных профессионалов. Была создана в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав "ІТ-армии" входят более 200 тыс. волонтеров.

1 марта украинская IT-армия осуществила успешную DDoS-атаку на российскую таможню.

5 марта был атакован крупнейший российский провайдер "Триколор" и сервис бронирования отелей TVIL.RU.

Кроме того, 7 марта украинская ІТ-армия осуществила кибератаку на клиентов "Сбербанка "и банка "Тинькофф". Они не могли рассчитаться картами по всей стране.

8 марта украинская ІТ-армия взломала российский платежный сервис и одного из крупнейших платежных интернет-провайдеров России, компанию Payonline.

Также 13 марта украинская ІТ-армия атаковала российский коммерческий банк"Росбанк", из-за чего его российские клиенты столкнулись с "трудностями" в работе приложений, интернет-банка и сайта.