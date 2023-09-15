Новый раздел "Кошелек" будет работать как мини-приложение внутри мессенджера.

Этой осенью у всех пользователей Telegram в настройках приложения появится раздел с кошельком Wallet, в котором хранится криптовалюта TON. Пока новый раздел видит ограниченное число людей.

Об этом рассказал создатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге. Кошелек под названием TON Space будет работать как мини-приложение внутри Telegram.

Дуров объяснил, что после успеха аукциона Fragment на базе блокчейна TON, на котором можно покупать и продавать имена, он решил глубже интегрировать данную технологию в Telegram. По его словам, изменение "позволит разработчикам реализовать сотни новых ценных функций".

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Начиная с ноября этого года доступ к кошельку получат все пользователи мессенджера – он позволит покупать токен TON и переводить его другим пользователям Telegram.

Напомним, в последнем обновлении в Telegram появились сторис. Изначально фишка из SnapChat, ставшая глобальным хитом в Instagram.

А еще раньше в Telegram появился режим энергосбережения. Он позволит сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах.

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