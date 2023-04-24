Кроме того, он получил производительный процессор и тонкие рамки экрана.

Семейство смартфонов Honor пополнила новая модель под названием X50i. Это стильный середняк с тонкими рамками экрана и необычным дизайном камеры.

Сегодня разделение модуля на две части уже не является большой редкостью, но в X50i производитель решил обыграть это немного иначе. Главный сенсор основной камеры характеризуется разрешением 100 Мп, также есть датчик глубины на 2 Мп и тройная светодиодная вспышка.

Среди прочего, Honor X50i получил:

экран 6.73’ LTPS, 2388x1080 пикселей, 90 Гц;

процессор MediaTek Dimensity 6020;

8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя;

батарею 4500 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт;

Android 13 с пользовательским интерфейсом Magic UI 6.1.

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Также устройство получило плоские боковые грани. На одной из них расположился сканер отпечатка пальца. Толщина корпуса – 7,48 мм. В свою очередь производитель обещает, что X50i будет сохранять первоначальную скорость работы не менее 3 лет.

Стоимость базовой версии X50i составляет 1499 юаней (~8000 грн), вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 1699 юаней (~9000 грн). О глобальном релизе устройства пока ничего не сообщается.

Ранее портал Gizchina проанализировал рынок смартфонов премиум-класса стоимостью менее $500 (или 18 500 в грн) и составил топ из пяти лучших моделей. На первом месте оказался Realme GT Neo 5 – с цветной подсветкой сзади, памятью на 1 ТБ и рекордно мощной зарядкой на 240 Вт.

Если бюджет поменьше, Gizchina составила аналогичный рейтинг, но для смартфонов среднего класса стоимостью до $300. В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и менее известной UMIDIGI.

В свою очередь УНИАН делился рейтингом лучших компактных смартфонов для покупки в 2023 году. Они не займут много места в кармане и подойдут для повседневных задач, а также развлечений.

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