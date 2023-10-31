Xiaomi, как и Apple, выпустила в 2023 году титановую версию своего главного флагмана.

Пару дней назад Xiaomi представила свой главный флагманский смартфон 2023 года. Xiaomi 14 первыми на рынке получили актуальный чип от Qualcomm и новую прошивку HyperOS, а Pro-версия еще выйдет в версии с титановой рамкой.

Как известно, новый iPhone 15 Pro получил титановую рамку, которая заменила корпус из нержавеющей стали. Xiaomi первой из Android-производителей пошла по пути Apple, позже аналогичной рамкой обзаведется Galaxy S24 Ultra. С ней смартфоны станут прочнее и легче.

Титановый Xiaomi 14 Pro в сравнении с базовой имеет три отличительные черты. Модель не только получила титановую раму, а еще отличается серой расцветкой с оранжевой вставкой вокруг заднего блока и напылением под стеклом камеры. Интересно, что в Apple Watch Ultra с титановым корпусом также используются оранжевые акценты.

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Xiaomi 14 Pro с титановой рамкой продается только в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя за 6499 юаней (~32 000 грн). При этом он поддерживает новую технологию UltraSpace, так что в реальности флеш-памяти в этой модели больше, чем заявлено.

В техническом плане титановый Xiaomi 14 ничем не отличается от обычного. У них обеих рекордно яркий дисплей до 3000 нит, самый актуальный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и камера с тремя датчиками разрешением 50 Мп.

Впрочем, у "прошки" панель на 6,73 дюйма, тогда как у более дешевого Xiaomi 14 только 6,36 дюйма. Еще смартфоны различаются основным сенсором – в 14 Pro стоит OmniVision OV50H.

Пока что смартфоны представлены лишь для Китая, а глобальные версии выйдут в 2024 году. Цены не изменилась в сравнении с Xiaomi 13: 3999 юаней (~20 000 грн) за базовую версию и 4999 юаней (~25 000 грн) за "прошку".

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