Детей из сирийских лагерей для беженцев через TikTok эксплуатировали для получения денег. После разглашения информации разразился скандал.

TikTok запретит несовершеннолетним смотреть и транслировать контент в прямом эфире.

В будущем только взрослые смогут отправлять виртуальные подарки или получать доступ к функциям монетизации, пишет BBC.

Пока неизвестно, как TikTok будет обеспечивать соблюдение этих ограничений.

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Решение было принято на фоне скандала, который возник из-за эксплуатации несовершеннолетних. Расследователи обнаружили сотни учетных записей из сирийских лагерей для беженцев. С помощью посредников дети просили пожертвования. Некоторые из них получали до $1000 в час, но TikTok забирал до 70% комиссии.

В правилах видеосервиса указывается, что нельзя напрямую просить подарки и надо "предотвращать нанесение вреда, угрозе или эксплуатации несовершеннолетних на платформе. BBC воспользовалась системой в приложении, чтобы сообщить о 30 учетных записях, в которых изображены дети. Несмотря на это TikTok ответил, что ни в одном из случаев не было нарушения его политики.

Только после запроса об официальном комментарии компания заблокировала указанные учетные записи. В TikTok заявили, что этот тип контента запрещен на платформе, а комиссия компании от цифровых подарков была значительно меньше 70%, но до сих пор не назвали точную сумму.

TikTok и скандалы

Ранее УНИАН уже писал, что украинский TikTok вывели из общего с РФ региона и перевели в Европейский из-за скандала. Пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

СМИ сообщали, как TikTok превратился в один из инструментов роспропаганды. Только за один месяц в TikTok загрузили более сотни тысяч пропагандистских видео.

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