На такое решение уже отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Компания Meta заявила, что запрещает RT, "Россия сегодня" и другие российские государственные медиасети на своих платформах, ведь эти СМИ использовали тактику обмана для осуществления скрытых операций влияния в Интернете, пишет Reuters.

"После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. "Россия Сегодня", RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством", - говорится в письменном заявлении социальной сети.

Известно, что кроме Facebook, Meta имеет еще такие приложения, как Instagram, WhatsApp и Threads. До запрета у RT насчитывалось более 7,2 миллиона подписчиков в Facebook и более 1 миллиона подписчиков в Instagram.

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В то же время на такое решение отреагировал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков:

"Этими действиями Meta дискредитирует себя. Такие выборочные действия против российских СМИ недопустимы. ... Это затрудняет перспективы нормализации наших отношений с Meta".

Кибератаки по учреждениям РФ - что известно

Как писал УНИАН, недавно украинская разведка в очередной раз атаковала крупнейшие банки Российской Федерации. Отмечается, что в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупантов.

Также стало известно, что киберспециалисты ГУР успешно атаковали ресурсы военных предприятий РФ. Отмечается, что под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия и оборудования для обработки металлов.

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