Отмечается, что львиная доля пользователей TikTok открывает для себя новых исполнителей и музыку с помощью платформы.

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, готовится в запуску собственного музыкального сервиса, который в перспективе составит конкуренцию Soptify, Apple Music и другим стриминговым платформам.

Об этом информирует портал Business Insider, ознакомившись с соответствующими регистрационными документами.

В описании к заявке грядущего сервиса TikTok Music говорится, что с помощью нового приложения пользователи смогут "покупать, воспроизводить, делиться и загружать музыку". Также упоминаются прямые аудиоэфиры, подкасты и радио.

Журналисты видят в TikTok Music серьезного конкурента вышеперечисленным сервисам, поскольку оригинальная платформа с короткими роликами является на сегодня самым популярным явлением в мире. Вместе с тем отмечается, что 75% пользователей TikTok открывают для себя новых исполнителей и музыку с помощью платформы.

Ранее УНИАН уже писал, что украинский TikTok вывели из общего с РФ региона и перевели в европейский. Пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

Также сообщалось, что Instagram откажется от ряда нововведений на фоне массовой критики пользователей из-за копированья ТикТока.

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