Речь про апдейты KB5050009 для 24H2 и KB5050021 для 23H2.

Редкое обновление Windows 11 обходится без серьезных проблем в работе системы. Не стали исключением и январские апдейты KB5050009 для 24H2 и KB5050021 для 23H2, установка которых стало катастрофическим для многих пользователей, пишет Windows Latest.

Основная проблема заключается в неработоспособности Bluetooth наушников, веб-камер и других устройств, подключенных через внешний USB ЦАП. Более того, использование комбинации клавиш Alt+Tab может приводить к зависанию системы.

Также пользователи сообщают, что после установки обновления система может столкнуться с блокировкой команды Ctrl+Alt+Del, которая открывает "Диспетчер задач". А для некоторых просмотр видео YouTube становится невозможным из-за ошибок рендеринга звука и постоянной буферизации.

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Некоторые проблемы удается решить удалением обновления KB5050009/KB5050021 с компьютера, но зачастую этого недостаточно и приходится полностью переустанавливать OC.

До тех пор, пока Microsoft не исправит баги, ставить январское обновление Windows 11 24H2 не рекомендуется.

По словам Microsoft, 2025-й станет "годом перехода на Windows 11", которая до сих пор остается в тени Windows 10. Спустя три года с момента выхода ОС установлена меньше, чем на 35% компьютеров. Многие отдают предпочтение функционалу и интерфейсу "десятки".

Жизненный цикл Windows 10 заканчивается в октябре, но Microsoft впервые предлагает пользователям возможность продолжить пользоваться старой ОС и получать обновления платно. За 30 долларов можно получить дополнительный год поддержки.

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