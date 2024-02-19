Модель со Snapdragon 7 Gen 1 и круглым внешним дисплеем оценили в 265 долларов.

На рынке появился производитель очень дешевых складных смартфонов. В ассортименте ZTE теперь есть "раскладушка" в формате Samsung Z Flip5 – модель Libero Flip, которую можно назвать устройством среднебюджетного ценового сегмента.

Внутренний экран получил диагональ 6,9 дюйма, смартфон также оснащен 1,43-дюймовым круглым дополнительным дисплеем. С него можно просматривать информацию через виджеты, принимать звонки и запускать съемку с основной камеры, пишет Gizmochina.

По характеристикам раскладушка ZTE – типичный середнячок. За производительность отвечает чипсет, Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4310 мАч. Основная камера на 50 мегапикселей дополнена 2-Мп сенсором, дизайн напоминает Huawei Mate 40.

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Из других характеристик выделяется водозащита, боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, технология NFC. Вес телефона составляет 213 г. OC – Android 13.

Пока ZTE Libero Flip был представлен только для японского рынка и предлагаться по очень низкой цене всего 265 долларов для первых покупателей. Позже цена увеличится до 420 долларов. Возможно, со времен устройство дебютирует и на глобальном рынке.

Аналитики говорят, что пользователи теряют интерес к складным смартфонам. И одним из главных недостатков, который мешает развитию их популярности называют высокую цену. Так, топовые модели Samsung и Google стоят от 1699 долларов.

Как сообщал УНИАН, Apple активно работает над технологией складных экранов в своих устройствах. Готовится как складной iPhone, так и iPad. Однако первый такой девайс дебютирует на рынке не раньше 2026 года.

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