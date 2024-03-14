Обновятся прошлогодние флагманы Galaxy, а также парочку планшетов.

После выхода Galaxy S24 Samsung пообещала оснастить свои более старые устройства функциями ИИ, и компания свое слово сдержит: к концу текущего месяца прошивка One UI 6.1 с поддержкой Galaxy AI выйдет для еще девяти устройств, в том числе планшетов.

В список совместимых с One UI 6.1 моделей вошли: Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Flip 5, Fold 5, Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra. А до конца года к ним присоединятся и другие устройства Samsung из числа ранее выпущенных.

Уже известно, что все эти устройства получат как минимум 4 функции ИИ:

Голосовой переводчик, который активируется во время телефонных звонков и переводит речь в реальном времени.

Выделение объектов в любом приложении и умный поиск по ним в интернете.

Chat Assist: умный помощник внутри заметок.

Генеративный редактор ИИ в приложении "Галерея".

Отмечается, что некоторые ИИ-функции останутся только на новых флагманах Samsung, поскольку в S24 используются самые актуальные на данный момент процессоры: Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, а функционал Galaxy AI сильно зависит от процессора. Среди эксклюзивных функций – ИИ-диктофон, который переводит запись в текст и сразу же делает краткий пересказ содержимого.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце Samsung представила смартфоны-середняки Galaxy A55 и A35. Они работают на OneUI 6.1 с функциями ИИ прямо из коробки и будут обновляться в течение пяти лет.

А ближе к осени стоит ожидать выхода Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Ранее инсайдеры делились рендерами и подробностями нового поколения складных смартфонов.

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