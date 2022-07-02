Приставка серого цвета отсылает к разломанному Мьельниру.

В Microsoft решили отметить премьеру супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" анонсом новой тематической консоли.

Компания представила лимитированный Xbox Series X, который смотрится как молот главного героя, бога - громовержца.

Приставка серого цвета отсылает к разломанному Мьельниру. Рукоятка, которая видна на промоизображении, судя по всему, тоже входит в комплект поставки. Хотя контроллер не показали, вероятно, его также стилизуют под молот.

Приобрести такую консоль не получится, но можно выиграть в конкурсе. Все условия можно прочитать на странице Xbox в Twitter.

Напомним, мировая премьера фильма запланирована на 8 июля.

Как сообщал УНИАН, Microsoft присоединилась к списку известных технологических компаний, которые сокращают или вовсе покидают страну после российского вторжения в Украину.

Накануне компания запретила россиянам скачивать последние операционные системы Windows 10/11. Появляется ошибка, что файл не найден, или с текстом "Возникла проблема с вашим запросом".

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