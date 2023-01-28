На сегодняшний день увеличения случаев кибернападений на правительство Канады пока не обнаружили.

Спецслужбы Российской Федерации готовят крупную кибератаку на партнеров Украины через связанных с ними хакеров. В Центре по безопасности коммуникаций Канады призвали к "повышенному уровню бдительности".

"Нам известна информация об активизации усилий связанных с РФ хакеров, которые пытаются скомпрометировать или помешать союзникам Украины, в ответ на их поддержку правительства Украины", – цитирует представителя Центра Эвана Короневского издание CBC.

Представитель канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку, подчеркнул, что на сегодняшний день увеличения случаев кибернападений на правительство Канады пока не обнаружили.

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Российские кибератаки

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила граждан о новой киберопасности со стороны российских хакеров. Они пытались наблюдать за украинцами через Wi-Fi.

Ранее российская хакерская группа, известная под названием Cold River, атаковала три лаборатории ядерных исследований в Соединенных Штатах. Журналисты не смогли установить, почему именно эти лаборатории были выбраны целью, а также были ли атаки успешными.

В то же время украинские правоохранители считают некоторые кибератаки РФ на критически важную и гражданскую инфраструктуру военными преступлениями.

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