По слухам, они получат кодовое название Blackwell и будут вдвое мощнее предшественников.

Видеокарты NVIDIA следующего поколения будут построены на базе новой архитектуры Blackwell. Хотя известно о ней немного, инсайдеры уже начали делиться первыми сведениями о будущих видеокартах серии RTX 50.

Как пишет портал Wccftech, в графических процессорах GeForce RTX 50 будет использоваться монолитный подход, в то время как высокопроизводительные серверные модели могут использовать MCM. Производиться новые графические процессоры будут по 3-нанометровому техпроцессу TSMC.

Согласно источнику, архитектура Blackwell существенно отличается от предыдущих разработок Nvidia – внесены изменения в конфигурацию блоков SM, а также оптимизацию ядер RT и тензорных ядер. Архитектура Ampere в свое время увеличила количество блоков ALU на один вычислительный блок.

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Также есть информация, что топовый GPU Blackwell получит 512-разрядную шину памяти, что приведёт к значительному увеличению пропускной способности при использовании памяти GDDR7. К примеру, при 512-разрядной шине и памяти с частотой 36 ГГц пропускная способность составит 2304 ГБ/с. Для сравнения, у RTX 4090 этот параметр равен 1008 ГБ/с. Также линейка RTX 50, как ожидается, будет поддерживать PCIe 5.0, а частоты GPU превысят 3 ГГц.

Такие характеристики предположительно обеспечат видеокартам Nvidia линейки RTX 50 Blackwell двухкратный прирост производительности по сравнению с актуальными моделями серии RTX 40. Ждать их появления стоит не раньше осени 2024 года.

Ранее УНИАН делился рейтингом самых мощных видеокарт и процессоров. Согласно ему, самой мощной GPU является GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая обладает 24 ГБ памяти. А вот на втором месте неожиданно расположилась Radeon RX 7900 XTX. В "процессорном" рейтинге весь топ-5 оккупирован CPU AMD.

Если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, результаты последнего опроса Steam показывают, что самой популярной видеокартой среди геймеров является RTX 3060. Ей удалось свергнуть, казалось бы "вечного" лидера в лице GTX 1060.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,7-2,99 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система как правило к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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