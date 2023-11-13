У него прочный корпус и защита от воды, а внутри стоит аккумулятор на 23 800 мАч.

Одна из главных проблем сегодняшнего рынка смартфонов заключается в однообразности доступных моделей. Однако у более мелких производителей порой встречаются интересные телефоны. Один из таких – Tank 3 от китайской компании Unihertz, пишет Gizmochina.

Это суперавтономный и крепкий аппарат с множеством функций, которых нет у абсолютного большинства аппаратов на рынке. Во-первых, у девайса при себе гигантский аккумулятор емкостью 23 800 мАч: Производитель обещает 1800 часов работы в режиме ожидания, 18 часов разговоров и 38 часов игр. Более того, сам смартфон можно использовать в режиме пауэрбанка

Во-вторых, в смартфон встроена камера ночного видения, лазерный дальномер на 40 м, фонарик на 1200 люмен и две кнопки действия. В-третьих, не забыли про стандартные преимущества вроде 120-герцового дисплея, чистого Android, сразу 16/512 Гб памяти, защиты от воды по стандарту IP68 и поддержки двух SIM-карт.

В отличие от других "неубиваемых" смартфонов, за производительность здесь отвечает мощный чипсет Dimensity 8200, еще добавили основную камеру на 200 Мп и "фронталку" на 50 мегапикселей. Диагональ дисплея составляет 6,79 дюйма, а быстрая зарядка на 120 Вт зарядит батарею от 0 до 100% за полтора часа.

Само собой, это далеко не самый комфортный в использовании девайс хотя бы из-за размеров. Весит этот гигант аж 666 граммов – таскать его с собой в кармане будет тяжело. И все это в массивном корпусе 179 × 86 × 31 мм. Unihertz Tank 3 уже появился на Aliexpress по цене в $500.

Ранее Xiaomi выпустила свой новый самый доступный смартфон. У него при себе большой экран, один из лучших процессоров и много памяти, а просят за него 125 долларов.

В свою очередь Apple вернула в продажу любимый iPhone у пользователей. Примечательно, но самой большой симпатией сегодня пользуются компактные Айфоны, которые отличаются маленьким экраном, по сравнению с современными моделями.

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