По внешнему виду он напоминает Galaxy Z Flip, но лучше сразу по нескольким параметрам.

Oppo Find N2 Flip – это лучший складной смартфон для покупки в 2023 году. Так считает известный техноблогер Маркес Браунли с 16-миллионным YouTube-каналом.

По внешнему виду смартфон Oppo напоминает Galaxy Z Flip. Но его главным преимуществом является практические полное отсутствие складки на экране. Вместе с тем внешний экран за счет других пропорций больше подходят для разного контента.

Три причины, почему Find N2 Flip – лучше сврих конкурентов:

Во-первых, это экран в сложенном виде. Он имеет 6,8-дюймовый дисплей LTPO и сам по себе отличного качества.

Во-вторых, это дизайн. Обе половины смартфона похожи друг на друга. При этом, если открыть экран наполовину, он не закроется автоматически, а наоборот, зафиксируется в этом положении.

Наконец, это внешний экран устройства. Он достаточно большой, чтобы на нем смотреть время или другую информацию, делать селфи, снимать видео и прочее. Диагональ его при этом составляет 3,62 дюйма (382×720, 60 Гц).

Напомним, в декабре 2022 года компания Oppo представила сразу два новых складных смартфона: Find N2 и N2 Flip.

Если Oppo Find N2 выполнен в форм-факторе книжки и развивает идеи прошлого поколения, то Find N2 Flip – первая "раскладушка" производителя с большим вспомогательным экраном и самой емкой батареей среди устройств такого форм-фактора.

В феврале этого года N2 Flip добрался и до Европы. Смартфон доступен в версиях 8/12/16 ГБ + 256/512 ГБ памяти. Цена – от 1099 евро (около 44 000 грн).

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