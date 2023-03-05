Оказывается, такое положение позволяет повысить производительность, функциональность и долговечность вашего гаджета.

Многие пользователи, доставая смартфон, привыкли класть его на стол или любую другую поверхность экраном вверх. Это, казалось бы, банально практично, поскольку в таком положении им можно пользоваться даже в пассивном режиме, мониторя уведомления и звонки.

Однако, специалисты утверждают, что это заблуждение. Они объясняют, что на самом деле телефон лучше перевернуть и всегда держать его экраном вниз. И причин тому есть сразу несколько.

Первая причина – целостность камеры

Положение смартфона экраном вниз позволяет защитить заднюю камеру от царапин. В противном случае, есть риск повредить ее, если поверхность не абсолютно ровная или чистая. А это, в свою очередь, может привести к снижению качества фото и видео.

Видео дня

Кроме того, царапины на линзах камеры могут ухудшить функциональность системы фокусировки и автофокусировки, что также может повлиять на качество снимков.

Другой момент – если телефон лежит экраном вверх, то случайное нажатие на экран может привести к тому, что он будет активирован и начнет выполнять какие-то действия, что может быть нежелательно. Если же телефон лежит экраном вниз, то вероятность случайного нажатия на экран значительно снижается.

Вторая причина – охлаждение

Мобильные устройства спроектированы таким образом, что охлаждение осуществляется через заднюю панель. Аккумулятор, расположенный рядом с ней, нагревается во время работы и нуждается в контакте с окружающей средой, чтобы сохранять свою оптимальную температуру.

Если смартфон положить экраном вверх, необходимый теплообмен будет затруднен. Это может привести к повреждению аккумулятора и других компонентов, которые нуждаются в охлаждении, таких как процессор или графический чип.

Конечно, это не означает, что всегда нужно класть телефон только экраном вниз, и в некоторых случаях может быть удобнее класть его экраном вверх. Однако, если вы не хотите, чтобы функциональность вашего гаджета и его долговечность ухудшились, класть телефон экраном вниз может быть полезной практикой.

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