Отказавшись от "ночных зарядок", вы не только продлите жизнь аккумулятору, но и сохраните общую производительность своего гаджета на дольше.

Аккумулятор является одним из самых, если не самым уязвимым местом для любого смартфона. При этом часто пользователи сами укорачивают срок его работы, даже не подозревая об этом.

Одним из таких "укоротителей" является привычка ставить телефон на зарядку на ночь. Хотя на первый взгляд она кажется безопасной и позволяет полностью зарядить смартфон, есть как минимум одна большая причина, почему не следует так делать.

Почему нельзя заряжать мобильный телефон ночью

Главным недостатком ночной зарядки является перегрев смартфона. Из-за высокой температуры процесс зарядки происходит быстрее, но когда аккумулятор достигает максимального уровня заряда, он начинает расходовать избыточную мощность, которая выделяется в виде тепла. Это может привести к повреждению батареи и уменьшению ее емкости, а также уменьшить срок службы телефона.

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Важно! Если вы привыкли оставлять свой смартфон рядом с собой на ночь, а также заряжать его в этом состоянии, то следует учитывать возможный риск повреждения кабеля, поражения электрическим током и даже возгорания.

Правда, производители современных смартфонов, как правило, устанавливают защиту от перезаряда, поэтому с утра вы можете обнаружить, что смартфон заряжен и не нагрет, а ночная зарядка не превратилась в проблему. Это обусловлено наличием контроллера, который перестает подавать заряд, когда батарея достигает нужного уровня.

Однако несмотря на все преимущества литий-ионных батарей, необходимо помнить, что заряд аккумулятора всегда должен быть в пределах 30-80%. 100-процентная зарядка и полный разряд одинаково вредны для максимальной емкости батареи. Именно поэтому оставлять телефон на зарядке надолго, например, ночью, все же не стоит – по крайней мере, без специальной настройки.

Современные смартфоны могут ограничивать поступление энергии на определенном уровне, например, на 80%, чтобы продлить жизнь батареи – правда, это также уменьшит автономность смартфона. Эта функция доступна даже для ноутбуков, что позволяет увеличить долговечность их аккумуляторов.

Для того, чтобы установить ограничение до 80%, можно воспользоваться специальным приложением Battery Charge Limit, которое рекомендует данный уровень по умолчанию. Таким образом, если вы привыкли либо нет другой возможности, кроме как оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, вы сохраните производительность своего гаджета на дольше.

Как правильно заряжать телефон

Хотите, чтобы смартфон прослужил дольше? Обязательно запомните эти правила, которые следует выполнять при зарядке смартфона:

Во-первых , отключите интернет и закройте фоновые процессы, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на смартфон.

, отключите интернет и закройте фоновые процессы, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на смартфон. Во-вторых , не рекомендуется разряжать батарею до нуля, лучше держать заряд на минимальном пороге в 15-20 процентов. Если нет возможности зарядить телефон, то можно включить энергосберегающий режим для продления времени работы.

, не рекомендуется разряжать батарею до нуля, лучше держать заряд на минимальном пороге в 15-20 процентов. Если нет возможности зарядить телефон, то можно включить энергосберегающий режим для продления времени работы. В-третьих , используйте только оригинальное зарядное устройство. "Родная" зарядка, как правило, имеет определенные характеристики и спецификации, которые соответствуют вашему гаджету. Это означает, что она предназначена для обеспечения оптимального заряда и может содержать механизмы, которые защищают от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Ранее УНИАН делился советами, почему важно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь. Так вы не только продлите жизнь своему девайсу, но и снизите количество электромагнитного излучения, исходящего от него.

Также рассказывали о ничем не примечательной функции, которая значительно разряжает батарею смартфона.

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