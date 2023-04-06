Изменения вступят в силу уже в следующем месяе.

В сети появилась информация, что начиная со следующего месяца Apple отключит работу практически всех своих сервисов на гаджетах с устаревшими операционными системами. Изменение не коснется только iCloud.

Об этом пишет портал 9to5mac по ссылкой на инсайдера StellaFudge, который ранее уже предоставлял правдивую информацию.

Изменения коснутся следующих версий ОС, выпущенных в период с 2017 по 2018 годы:

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с iOS 11 по iOS 11.2.6;

c macOS 10.13 по macOS 10.13.3;

с watchOS 4 по watchOS 4.2.3;

с tvOS 11 по tvOS 11.2.6.

На сайте поддержки Apple ранее появлялось упоминание, что "старые версии программного обеспечения лишатся доступа к App Store, Siri и "Картам". При этом, iMessage и FaceTime, скорее всего, продолжат работать даже на таких гаджетах.

Сейчас даже самые устаревшие устройства, такие как iPhone 3GS, могут использовать некоторые сервисы, например iMessage, а владельцы iPhone 4 все еще могут звонить через FaceTime. Несмотря на то, что эти устройства не поддерживают новые функции, они никогда не теряли своих первоначальных возможностей.

По данным Apple, только 8% устройств iOS на сегодня работают на предыдущих версиях программного обеспечения до iOS 15. Тем не менее, это будет первый аналогичный шаг со стороны компании.

Ранее также стало известно, что Айфоны, выпущенные в период с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года, не получат новую iOS 17. Это iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

Публичный анонс новой версии ОС состоится в начале июня этого года на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Ожидается, что в iOS 17 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохраненный файл.

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