Попробовать Stable Diffusion 3 Medium может любой желающий, потому что у него есть вариации работы со слабыми ПК и ноутбуками.

Stable Diffusion входит в тройку самых популярных нейросетей для генерации изображений. Недавно нейросеть обновилась до новой версии, которую сами разработчики называют "самой совершенной моделью генерации изображений на сегодняшний день".

Модель, получившая название Stable Diffusion 3 Medium, может похвастаться рядом улучшений по сравнению с предшественниками: она производительнее, стабильнее и точнее как по качеству генерации, так и по точности следования заданным промтам. А еще она умело управляется не только с изображениями, но и с текстом.

Одна из главных "фишек" Stable Diffusion 3 Medium заключается в способности решать обычно сложные задачи для генераторов картинок, включая создание фотореалистичных изображений (даже рук и лиц) и текста на картинках без артефактов и орфографических ошибок. Нейросеть теперь реже ошибается, но хорошо работает только с английским языком.

Кроме того, небольшой размер этой модели делает ее идеальной для работы на обычных ПК и ноутбуках, а также на графических процессорах корпоративного уровня без снижения производительности благодаря низкому потреблению VRAM.

Stable Diffusion 3 Medium доступна бесплатно любому желающему на Hugging Face. Также можно использовать API на Stability Platform или чат-бот компании в Discord.

Ранее УНИАН составил подборку бесплатных и простых в использовании нейросетей для генерации картинок. Это идеальные варианты для тех, кому Midjourney или Stable Diffusion показался слишком сложным.

Также рассказывали о "завирусившейся" нейросети, которая делает из текста сразу готовую песню. Добавьте текст, выберите тематику, стиль, жанр – остальное нейросеть сделает за вас.

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