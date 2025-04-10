Маск планирует отправить гуманоидных роботов Optimus на Марс: что известно

Речь идет о применении роботов в космосе, как автономных исследователей, хотя ученые пока скептически относятся к этой идее.

Илон Маск хочет отправить роботов Tesla Optimus на Марс. Гуманоидные роботы отправятся на Красную планету вместе с миссией SpaceX в конце 2026 года, пишет Newsweek.

"Надеюсь, Starship отправится на Марс в конце следующего года с роботами-исследователями Optimus!" - заявил Маск.

Изначально Optimus презентовали в октябре 2024 года как роботов-помощников в быту. Тогда Маск пообещал:

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"Он сделает все, что пожелаете... быть вашим другом, подавать напитки, выгуливать собаку, косить газон, покупать продукты. Все, что вы придумаете, оно сделает".

Сейчас же речь идет о применении роботов в космосе, как автономных исследователей. Маск неоднократно заявлял о стремлении колонизировать Марс. В сентябре он писал: "Интенсивность полетов будет расти в геометрической прогрессии с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет".

Однако многие эксперты относятся к идее осторожно. Деррик Питтс из Института Франклина отметил:

"Может ли это произойти в этом десятилетии? Может, но с большим риском. Но если вы дадите мне три десятилетия, я увижу, как риск может упасть до приемлемого уровня".

Крис Импи, профессор астрономии из Аризоны, также скептичен:

"Пока Трамп на посту, это просто невозможно... Должны быть десятки демонстраций и тестов Starship, прежде чем отправлять людей".

Сейчас в календарях NASA и SpaceX нет подтвержденных запусков на Марс в 2026 году. Если такая миссия появится, сообщения о подготовке ожидаются не раньше конца 2025-го.

Tesla - последние новости

3 октября стало известно, что американская автомобильная компания Tesla сняла с продажи свой самый дешевый электромобиль - компактный седан Model 3 Standard Range по цене в 38 990 долларов.

В августе сообщалось, что компания Tesla планировала нанять десятки тренеров для обучения своих человекоподобных роботов Optimus. Кроме самих тренировок, "тренеры роботов" будут анализировать собранную информацию и готовить отчеты.

Tesla Optimus: что еще известно о роботе Илона Маска

Согласно замыслу разработчиков, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

По оценкам Маска, стоимость робота составит до 20 тысяч долларов (около 740 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов. Когда они поступят в продажу, Маск говорить пока не готов, но отмечает, что в будущем робототехническое направление может стать для компании важнее автомобильного.

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