'Две сухие лягушки - это ситуация': нейросеть Google выдумывает несуществующие поговорки

Пользователи обнаружили, что в Google можно вбить любые бессвязные слова, а он воспримет это за поговорку.

В соцсети X (бывший Twitter) один из пользователей обнаружил забавный баг в работе Google. Достаточно вбить в поиск случайный набор слов с добавлением слова "значение", и система AI Overviews на базе нейросети Gemini выдает абсолютно выдуманные объяснения и истории поговорок.

Автор находки поделился примером: запрос про "ослиный зонтик" привел к объяснению, будто бы это ирландский сленг, означающий категорический отказ.

Другие пользователи подхватили флешмоб. Например, "лягушки вылезли" Google описал как распространённую фразу о тихонях, которые внезапно начали активно проявлять себя. А выражение "не у каждого насекомого есть ипотека" было интерпретировано как шуточное напоминание о том, что проблемы иногда надуманы.

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В числе других открытий - "никогда не ешь жука на обочине", якобы популярное сетевое высказывание о недовольстве властью, и "чувства можно ранить, но рыбы всё помнят", где Google вдруг решил, что рыбы помнят обиды дольше людей.

Мем "Emergency frog situation" тоже получил апгрейд: Gemini уверила, что "две сухие лягушки - это ситуация", означающая неловкий момент между двумя людьми.

Или вот ещё: на запрос о значении "нет лута без бобра" система уверенно заявила, что это устоявшийся игровой сленг, аналог пословицы "без труда не вытащишь и рыбку из пруда".

В отличие от Google, другие ИИ, такие как Grok от Илона Маска, в подобных случаях действуют осторожнее и сообщают, что выражение не является общеупотребительным.

Ранее мы рассказывали, что "крестный отец ИИ" оценил шансы захвата человечества искусственным интеллектом. Джеффри Хинтон заявил, что развитие искусственного интеллекта вызывает беспокойство, как и то, как к этому относятся мировые компании.

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