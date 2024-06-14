Пользователи отмечают, что результаты получаются не хуже, чем у популярного аналога Sora от OpenAI.

Компания Luma AI представила нейросеть для создания видео по текстовому описанию Dream Machine. Систему отличает высокий реализм – создаваемые ей работы совсем не похожи на творчество искусственного интеллекта.

Пока нейросеть справляется с роликами продолжительностью до пяти секунд, зато на их создание уходит 120 секунд, то есть две минуты. Это делает Dream Machine одной из самых быстрых моделей в своем классе, пишет Tom's Guide.

Согласно описанию Dream Machine, нейросеть умеет создавать видеоролики в разных стилях, а также "понимает, как люди, животные и различные объекты взаимодействуют с окружающим миром". Это позволяет создавать ролики с плавной и реалистичной физикой. Пользователи отмечают, что результаты получаются не хуже, чем у популярного аналога Sora от OpenAI.

Попробовать создать видео может любой желающий бесплатно, достаточно лишь зарегистрировать учетную запись. В месяц без подписки можно сделать до 30 роликов, есть и платные варианты до 2000 видео в месяц за 499 долларов, но большинству, вероятно, хватит бесплатной версии сервиса.

Демонстрация нейросети Dream Machine

Напомним, ранее в этом году разработчики ChatGPT представили нейросеть для генерации видеороликов по тексту. Сегодня Sora считается самым продвинутым ИИ-генератором видео, однако для массового пользования она пока недоступна.

А на днях вышла новая версия Stable Diffusion. Как говорят сами разработчики, это самый мощный бесплатный генератор картинок на сегодняшний день. Попробовать ее может любой желающий, даже пользователи со слабыми ПК и ноутбуками.

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