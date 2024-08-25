Старые смартфоны Samsung получили главную ИИ-'фишку' Galaxy S24: кому повезло

Функция Circle to Search "прилетела" на более доступные Galaxy с очередным обновлением прошивки.

После запуска на флагманских Samsung Galaxy в начале 2024 года ключевая нейросетевая "фишка" Galaxy AI – функция удобного поиска Circle to Search – теперь стала доступна на устройствах среднего уровня.

По данным журналистов 9to5Google, поддержку новой ИИ-функции получили сразу восемь гаджетов, включая двухлетний Galaxy S21 FE. Общее количество активных устройств из приведенного ниже списка оценивается примерно в 25 млн единиц:

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy Quantum 4

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Функция Circle to Search позволяет пользователям переходить к поиску того, что они видят на экране своего смартфона. Для этого достаточно обвести что-либо на экране жестом или коснуться предмета, а ИИ автоматически подскажет, что это.

По сути, это аналог Google Lens, который при этом работает быстрее и точнее, поскольку Circle to Search полностью интегрирован в интерфейс One UI.

Ранее сообщалось, что функции искусственного интеллекта в устройствах Samsung Galaxy будут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и Apple, которая собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 в январе-феврале 2025-го, а до этого времени компания еще должна выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

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