Впрочем, определенные ограничения все же будут.

Разработчики ChatGPT заметно расширили функционал своего "умного" чат-бота для тех, у кого нет подписки. Теперь у них появился доступ к пользовательским GPT и другим функциям, добавленным в GPT-4o в мае, передает The Verge.

Ранее такие функции, как анализ данных, создание диаграмм, машинное зрение, загрузка файлов и другие работали только у подписчиков тарифов ChatGPT Plus, Teams и Enterprise. Теперь они доступны для всех людей, но определенные ограничения все же будут.

Так, пользователи, у которых нет платной подписки, смогут использовать GPT, однако не смогут создавать собственные. Кроме того, у них будут и другие ограничения – когда они достигнут лимита сообщений или разговоров с использованием GPT-4o, они автоматически вернутся к GPT-3.5.

Видео дня

Напомним, в начале мая OpenAI представила новую языковую модель GPT-4o. Благодаря ей, ChatGPT может генерировать контент или понимать команды в виде голоса и изображений. В соцсетях даже сравнивают реализм ассистента с искусственным интеллектом из фильмов про будущее.

А до конца 2024 года ожидается запуск ChatGPT-5, который, по словам разработчиков, обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

На днях Microsoft запустила своего ИИ-помощника Copilot в Telegram. Он использует самую продвинутую большую языковую модель OpenAI, GPT-4 Turbo. Но пока пользователям доступна бета-версия с ограничением.

А меж тем ученые бьют тревогу из-за того, что ИИ научился обманывать людей для достижения своих целей. Это создает огромные риски, вплоть до потери контроля над системами ИИ в принципе.

Вас также могут заинтересовать новости: