Журналисты протестировали все главные новинки, выпущенные в этом году, включая складные Android и последние iPhone, и составили ультимативный топ.

В 2023 году производители смартфонов успели порадовать пользователей целой кучей разнообразных аппаратов. Редакция ZDNET протестировала практически все главные смартфоны, выпущенные в этом году, включая складные Android и последние iPhone, и выбрала 8 лучших новинок года.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали негласным королем 2023. Хоть он вышел еще в феврале, он преодолел испытание временем и не уступают в премиальности и производительности последним новинкам.

В нем идеально практически все – большой 6,8-дюймовый AMOLED-дисплеем с 4K-разрешением, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, надежная батарея 5000 мАч и четыре камеры с лучшим гибридным зумом на рынке. Вдобавок ко всему смартфон обладает уникальной фичей в виде комплектного стилуса.

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Разумеется, в топе флагманов есть iPhone 15 Pro Max. Он предлагает все, что должен иметь флагманский смартфон премиум-класса, включая великолепный 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, супермощный чип A17 Pro и крутейшее комбо камер. Вместе с тем это первый смартфон на рынке с титановым корпусом.

Google Pixel 8 Pro назвали лучшим камерофоном 2023 года. Новое поколение получило обновленную камеру на 50, 48 и 48 мегапикселей, также добавили 5Х оптический зум как у iPhone 15 Pro Max и более быстрый автофокус. А в фирменном приложении появилось куча функций на базе ИИ, которые могут превратить любую плохую фотографию в хорошую.

Самым оптимальным бюджетным смартфоном оказался Samsung Galaxy A54. У него лучший дисплей в своем классе, мощный чипсет, а фото он выдает на уровне бюджетных флагманов. А еще он будет получать обновления в течение 5 лет, поэтому останется актуальным еще долго.

Также в подборку лучших телефонов уходящего 2023 года попали:

Asus Zenfone 10 – лучший компактный смартфон. Устройство отклоняется от установленной нормы на большие экраны в пользу эргономики и удобства в руке – и это решение себя оправдывает.

OnePlus Open – лучший смартфон-"планшет". Это относительно новая категория мобильных устройств на рынке, которая позволяет владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

Motorola Razr+ – лучший складной телефон-раскладушка. Он не такой "технологичный" как Samsung Z Flip 5, но этот недостаток он компенсирует своей индивидуальностью. Внешний экран 3.6 дюйма занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели.

OnePlus 11 – лучший телефон с быстрой зарядкой. В этом плане OnePlus опережает Apple, Google и даже Samsung. Последняя модель поставляется с быстрой зарядкой SuperVooc мощностью 100 Вт, с которой батарея от 0 до 100% заряжается всего за 25 минут. У iPhone 15 Pro например на это уходит пару часов.

А уже в январе дебютирует Samsung Galaxy S24 – это будет главная Android-линейка 2024 года. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о функции спутниковой связи, ИИ-фишках и титановой рамке.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на сегодняшний день. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

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