Единственным безопасным местом для загрузки приложений на смартфон Android является Google Play Store.

Руководитель службы безопасности Samsung рассказал о самой распространенной ошибке, которую пользователи смартфонов допускают, тем самым подвергая риску свои устройства и данные на них.

Худшая ошибка, которую может совершить любой пользователь, заключается в том, что он скачивает приложения из сторонних ресурсов, а затем дает этим приложениям ненужные разрешения, рассказал он изданию The Sun.

По словам эксперта по безопасности, пользователям стоит загружать приложения только из надежных магазинов, в частности, Galaxy Store или Google Play Store.

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Он уточнил, что в официальных магазинах приложений действует функция безопасности Play Protect. В случае, если будет обнаружено потенциально вредоносная программа, она автоматически удаляется с устройства, пояснил эксперт.

"Сегодня смартфоны содержат больше конфиденциальной информации, чем раньше. Банковские счета, личные фото и видео, информация о вашей семье, поэтому людям необходимо заботиться о конфиденциальности и безопасности своего смартфона", – заключил специалист.

Напомним, ранее на Android-смартфонах заработала новая функция, предназначенная для обнаружения меток Apple AirTag или аналогичных гаджетов, которые могли быть тайно прикреплены к вашим вещам. Она называется "Оповещение о неизвестных трекерах".

Чтобы проверить наличие функции, зайдите в раздел "Безопасность" в меню "Настройки". Пока нововведение заработало на устройствах Pixel и Samsung. Владельцы других Android-гаджетов могут ожидать появления этой фичи в ближайшее время.

Также УНИАН рассказывал, как заполнить медкартку на смартфоне. Многие не используют эту функцию, но она в случае ЧП может спасти жизнь. Медкарта позволяет пользователю указать данные о себе, которые могут оказаться важными в критической ситуации.

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