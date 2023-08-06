Многие не используют эту функцию, но она в случае ЧП может спасти жизнь. Медкарта позволяет пользователю указать данные о себе, которые могут оказаться важными в критической ситуации.

К сожалению, в современных реалиях не редкость ситуации, когда нужно срочно предоставить медицинские данные врачам, но вы сами не способны это сделать. Сейчас все самые важные данные о здоровье можно внести в память телефона и открыть к ним доступ, даже когда экран заблокирован – как раз для экстренных случаев.

Многие не используют эту функцию, но она в случае ЧП может спасти жизнь. Она позволяет получить доступ к основным данным его владельца, узнать группу крови, непереносимые препараты или аллергены. А еще в карточку можно добавить основные контакты для быстрого вызова.

Как заполнить медицинскую карту на iPhone:

На смартфонах Apple функция добавления данных медкарты на экран блокировки смартфона встроена в официальное приложение "Здоровье". Если приложения Здоровье на смартфоне нет, перейдите в Настройки → Экстренный вызов SOS → Медкарта.

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Нажмите "Создать медкарту" и внесите все необходимые данные. Обязательно укажите группу крови, аллергические реакции и принимаемые в настоящий момент лекарства. Там же добавьте несколько контактов родственников, с которыми можно будет связаться в случае ЧП.

Самое важное: не забудьте активировать тумблер "На заблокированном экране", чтобы доступ к медкарточке был возможен, даже если телефон заблокирован.

Готово, теперь даже на заблокированном экране можно будет просмотреть медицинские данные, коснувшись SOS и потом "Медкарта"

Как на Android заполнить медицинскую карту

На Android алгоритм действий аналогичный, но может немного отличаться в зависимости от вашей оболочки ОС и модели смартфона. В настройках найдите "Безопасность и экстренные случаи" → "Медицинская информация". Внесите необходимые данные.

Затем в разделе "Экстренные вызовы" укажите номер телефона родителей, друзей, родственников или знакомых. Эти данные будут доступны на заблокированном экране смартфона по умолчанию.

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