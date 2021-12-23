А также велотренажёр нового поколения Virtual Ride.

В начале января пройдёт масштабная техновыставка CES 2022. В LG решили подогреть интерес к ивенту, показав два концепта своих систем, оборудованных изогнутыми OLED-панелями.

Первый – вращающееся футуристическое кресло со встроенным 55-дюймовым OLED-экраном и динамиками. Второй – велотренажёр нового поколения Virtual Ride с тремя изогнутыми 4K OLED-дисплеями, пишет The Verge. Оба устройства выглядят впечатляюще.

Разработчики описывают концепт Media Chair как "система для релаксации" – эдакая развлекательная капсула. Фокус в том, что изогнутый дисплей прикреплён к креслу так, чтобы он всегда оставался в поле зрения, даже если пользователь откидывает кресло. При этом дисплей может менять расположение – с помощью кнопки можно расположить в вертикальной или горизонтальной ориентации.

В то же время, отмечает источник, в кресле нет массажных функций, но установлены динамики, которые создают вибрации во время воспроизведения звука, тем самым ещё больше погружая пользователя в происходящее на экране.

Второй проект Virtual Ride представляет собой три "склеенных" 55-дюймовых гибких OLED-панели. Пока пользователь крутит педали, на дисплей перед ним транслируется приятная картинка, например, летний парк.

Компания считает, что эта модель может стать альтернативой VR-гарнитур.

Компания пока ничего не сообщает о планах выпустить нечто подобное в продажу. Возможно, больше подробностей появится в рамках CES 2022.

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