Он стоит почти вдвое дешевле многих складных аппаратов других брендов, но предлагает все те же "фишки".

Складные смартфоны скоро перестанут стоить как крыло от самолета и станут доступней. Компания Motorola начала официальные продажи Razr 40 – и это самый дешевый складной смартфон на сегодняшний день.

Отличительной особенностью новинки, помимо интересного "железа", стала низкая цена. В Китае за Moto Razr 40 просят всего 3999 юаней (~ 20 000 грн). Это почти вдвое дешевле многих складных аппаратов других брендов.

При этом нельзя сказать, что пользователи должны идти из-за такой цены на какие-то существенные компромиссы. По сути, из компромиссного тут только среднебюджетный чипсет – Snapdragon 7 Gen 1. Большинство складных смартфонов основаны на намного более производительных процессорах.

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При этом новинка Motorola предлагает 6,9-дюймовый основной pOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц. Внешний экран тут маленький – его диагональ 1,5 дюйма с разрешением 194 х 368 пикселей, но зато он потребляет меньше энергии.

Более того, модель оснащена аккумулятором емкостью 4200 мАч, а это один из лучших показателей в классе. Мощность зарядки тут ограничена 33 Вт, зато есть беспроводная зарядка, пусть и мощностью всего 5 Вт. Камер три: основная на 64+13 Мп с шириком и фронтальная на 32 Мп.

Из остального можно отметить защиту от влаги и пыли (IP52), корпус из высокопрочного алюминия и толщину 7,35 мм при массе 188 г. Также имеется поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, модуль NFC и стереодинамики с Dolby Atmos.

В продаже есть несколько вариантов Moto Razr 40: 8/128 ГБ за 3999 юаней (~20 000 грн), 8/256 ГБ за 4299 юаней (~22 100 грн) и 12/256 ГБ за 4699 юаней (~24 100 грн). Скорее всего, на международном рынке цены будут несколько выше, но даже в таком случае это будет самый доступный складной смартфон.

Напомним, ранее Google официально представила свой первый складной смартфон – Pixel Fold с 7.6-дюймовым внутренним и 5.8-дюймовым внешним OLED-экранами. Он работает на чипсете Google Tensor G2 и получил "самый прочный шарнир среди складных устройств".

В то же время, по мнению журналистов, именно Oppo Find N2 Flip – лучший складной смартфон для покупки в 2023 году. По внешнему виду он напоминает Galaxy Z Flip, но лучше сразу по нескольким параметрам.

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